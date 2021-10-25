Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Kadıköy’de bitmeyen uğultu ve krizden çıkış bileti

Olympiakos mağlubiyetinden beri oyun olarak ligin başındaki görüntüsünden uzak bir Fenerbahçe izliyoruz. Fenerbahçe, hem savunma hem de hücumda birbirinden kopuk bir takım görüntüsü veriyor. Sakatlıkların yanı sıra sıkışık takvimde yapılan rotasyonun oyunun ritminin bozulmasına neden olduğu ortada. Ancak Vitor Pereira’nın kanayan yaraya doğru pansumanı yapamaması, büyük beklentilerle girilen sezonun henüz 10. haftasında, hem de henüz kaybedilen hiçbir şey yokken kaosu beraberinde getirdi.

Puan tablosuna bakıldığında, yönetimi istifaya çağıracak ya da binlerce kişilik koro halinde futbolculara sövecek bir durum yok denebilir. Ancak 7 senedir gelmeyen şampiyonluğun baskısı ve takımın her maç yeni bir krizle karşı karşıya kalması yıllardır Kadıköy tribünlerini esir alan uğultunun artmasına neden oldu. Fenerbahçe’nin bir zamanlar, “Sen sahaya çıktığın anda, tribünde kıyamet kopuyor…” diye başlayan tezahüratı, takım ilk yarıyı 3-0 geride tamamladığında ikinci yarıya omuz omuza yaparak başlayan bir taraftarı vardı. Herkesin ’12. Adam’ olarak bildiği, oyunlarda bile 12 numaralı formanın tek sahibi olacak kadar kuvvetli ve yeri doldurulamaz bir desteği vardı. Ama o kıyamet yerini ‘uğultuya’ bıraktığından beri, Fenerbahçe’nin futbolu da ona benzedi.

Fenerbahçe’nin, gole kadar kendi yarı sahasını geçemeyen Alanyaspor karşısında sadece Serdar Dursun’un karambolde altıpastan auta yolladığı şut ve Ferdi’nin Rossi’ye çarparak kaleye yönelen kafa vuruşu dışında net bir pozisyon yaratamaması bu uğultunun sahada vücut bulmuş hali gibiydi. Evet, Fenerbahçe mücadele ediyor ama bu topla boğuşmak dışında başka bir işe yaramıyor. Maç boyunca ne merkezden, ne de kanatlardan ‘organize’ diyebileceğimiz tek bir etkili hücum geliştirilemedi. Bu durum Olympiakos mağlubiyetinden beri böyle ve en ufak bir ilerleme kaydedilemedi. Üstüne üstlük iyi ve doğru yapılan (savunma) şeyler de bozulmaya başladı.

Fenerbahçe’nin, 21 Kasım’daki Galatasaray derbisine kadar sırasıyla Konyaspor ve Antwerp deplasmanı, ardından içeride Kayserispor maçları var. Fenerbahçe’nin krizden çıkış bileti, bu seriden 3’te 3 galibiyetle ayrılmasından geçiyor. Aksi halde, Galatasaray derbisindeki olası kötü sonuçla Kadıköy’deki uğultu yerini yardım çığlıklarına bırakabilir…