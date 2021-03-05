Şampiyonluk kaybedilince çok geç olabilir

Trabzonspor galibiyetinden sonra Galatasaray’ın puan kaybetmesi, Fenerbahçe için bulunmaz nimetti. Ancak zirveyle yeniden dirsek teması kurma fırsatı cömertçe harcandı. Şampiyon olmak için rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek zorunda olan Fenerbahçe’nin, kendi kaderini tayin edemediği senaryoda yakaladığı bu fırsatları harcama lüksü yok.

Sahadaki futbolcuların hata yapma ve Erol Bulut’un da yanlış tercihlerde bulunma gibi bir ayrıcalığı da kalmadı. Bu zamana kadar kaybedilen her puanın bir açıklaması oldu. Ancak bütün krediler tükendi, telafisi olmayan şeylerin izahının gereksiz olduğu noktaya gelindi.

Haftalardır rakiplerine kök söktüren ve savunmasıyla nam salan Antalyaspor’un panzehiri, golü erken bulup rakip savunmayı açmak ve basit hata yapmamaktı. Eğer genç takımda bile yapılmayacak bir hatayla gol yerseniz ve yakaladığınız fırsatları değerlendiremezseniz sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız. Fizik-kondisyon olarak vasat bile denemeyecek kadar kötü olan Mesut Özil’in, boş kaleye topu gönderemeyişi mental olarak da iyi durumda olmadığını gösterdi.

Özil’in sakatlığı üzücü olsa da, ‘her şerde bir hayır vardır’ denilebilir. Caner Erkin’i keserek cesur bir hamle yapan Erol hoca, aynı cesareti ilk 11 için hazır olmadığı haftalardır ortada olan Mesut Özil’de gösteremedi. Elinizde böyle bir yıldız varsa elbette onu yedek oturtmak kolay değil. Ama Mesut’lu ve Mesut’suz Fenerbahçe gündüzle gece kadar farklı.

Sanki asırlar olmuş gibi

Benzer bir sorun forvette de var. Fenerbahçe’de öz güven sorunu yaşamayan, vuruşları net bir forvet izlemeyeli sanki asırlar olmuş gibi. Gol atmamak için adeta yemin etmiş Cisse’nin, kötünün iyisi Thiam’dan önce oyuna girmesi ve sahada ruh gibi dolaşan Samatta’nın oyundan alınması için 79. dakikaya kadar beklenmesi gecenin en yanlış tercihleriydi. Maça Ozan Tufan’la başlamak makul gerekçelere dayandırılabilir. Fakat gelecek maçta İrfan Can Kahveci’nin formayı almasının gerekliliği gün gibi ortada. Erol hoca bazı futbolcuları kazanmak için iyi niyetiyle hareket ediyor ancak, bunu yaparken şampiyonluğu kaybettiğini anladığında çok geç olabilir.