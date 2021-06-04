Artık İtalya maçını bekliyoruz

BU kadroya yakın 11'le, İtalya maçına çıkacağız. Mesele tempoyu ayarlamak, hazırlık maçlarında… Üretkenlik konusunda, çok kapanan takımlar karşısında pozisyon bulmak kolay değil. Duvar pası denedik. Şut imkânları bulduk. Ama oyunu istediğimiz gibi genişletemedik. Bu yüzden, kanat ataklarında ilk devre iyi değildik. Hakan Çalhanoğlu müthiş istekli… Bu, bizim için iyi haber… O, tek başına maçı çevirebilecek bir yetenek çünkü…

Yusuf, ilk yarıda merkeze çok geldi. Burak ve Kenan, istedikleri topları alamayınca, kendileri inisiyatif kullanmak istedi ama yeterli olmadı bu çabaları gol için…

MOLDOVA karşısında, ilk yarıda üç net pozisyonumuz vardı. İtalya, oyun özelliği anlamında çok zor pozisyon veren bir takım… Burada varmak istediğim konu, İtalya'ya yakaladın mı golü atacaksın. Yoksa o fırsat bir daha elinize geçmez.

DÜNKÜ maç, açılış maçımızın ölçüsü olamaz tabii… Hazırlık maçlarında, oyuncular fazla riske girmezler. Bu gayet doğal bir düşünce… En ufak bir darbe ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alamamak talihsizliğini, hele son hazırlık maçında kimse yaşamak istemez.

HAKAN Çalhanoğlu'nun rakip savunmayı bitiren nefis asisti ve Burak'ın golü, maçın en güzel anlarından biriydi. Oyun bir ara, Moldova ceza sahası etrafında oynandı. Kaptırdığımız çok az topta, geriye çok çabuk döndük. Cengiz attığı golle, bize formda günlerini hatırlattı. Umarım ritmini iyice bulur.

KAZANMAK, turnuva öncesi moraldir. Şuna eminim, İtalya maçında görev yapacak on birdeki her oyuncumuz iki kişilik oynayacak.

SABIRSIZLIKLA bekliyorum Avrupa Şampiyonası'nı…