ABD’deki SBK iddianamesinin ayrıntıları… Korkmaz ve Levon’u sisteme entegre edenler

Sezgin Baran Korkmaz olayı Türkiye'nin gündemini uzun bir süre meşgul edecek! Amerika'daki mahkeme süreciyle birlikte Türkiye'de 14 Nisan 2021'de başlayan ‘kara para aklama' suçlamasının eş zamanlı sonuçlar doğurması kimseyi şaşırtmamalı. Şimdi Utah'a gidelim… ABD'de, 20 Kasım 2018'de kabul edilen yeni bir iddianameyle suçlamaların genişletildiğini anlıyoruz, 17 Ocak 2019'da kabul edilen ikinci yeni bir iddianamede de dosyaya iki sanık daha eklenmiş, Rachel ve Sally Kingston ile komplo suçlamaları genişletilmiştir.

Utah mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yükseldiğini ve büyüdüğünü şöyle anlatmış:

… Dosya kapsamında Amerikan savcıları tarafından tespit edilen Türkiye'deki tüm şirketler, Kingston Ailesi ve Levon Termendzhyan ile tanışmadan önce çok az serveti ve nüfuzu olan Sezgin Baran Korkmaz'a ait ya da Korkmaz ile bağlantılıdır. Korkmaz'ın hızlı yükselişi, ‘Platin Sponsor' olmak için 70.000 dolar ödedikten kısa bir süre sonra 2017 yılındaki Amerikan- Türk Konseyi Konferansı'nın açılış konuşmalarından birini yapmasıyla doruk noktasına ulaştı. Korkmaz katılan birçok kişiyi şaşırtarak ‘Mormon Ailesi' ile olan bağlantılarından bahsetti. Üç konferans sırasında Korkmaz, Türk Büyükelçiliği'nin verdiği resepsiyon da dahil olmak üzere, Jacob Kingston ve suç örgütünün diğer üyeleri sürekli olarak yanındaydı.

… 2013'ün sonlarında ise Termendzhyan Jacob Kingston'a Korkmaz'a bağlı Türk şirketlerine 32 milyon dolar göndermesini emretmiştir. Termendzhyan, Kingston'dan Kaliforniya'da Termendzhyan tarafından kurulan ve kontrol edilen SBK Holdings USA, Inc. adlı yeni bir şirketin yüzü olmasını istemiş ve Kingston'a 2014 yılında SBK Holdings USA'ya 10 milyon dolar transfer etmesi için talimat vermiştir. Termendzhyan, geçmişte SBK Holding USA'yı Sezgin Baran Korkmaz'ın ana şirketi olan SBK Holding A.Ş.'nin bağlı kuruluşu veya ilgili şirketi olarak tanımlamıştır. 2014'ün ortalarında Termendzhyan Kingston'ı SBK Holdings USA şirketinden çıkarmıştır.

SORU ŞU: SBK'yı Amerika'da ve Türkiye'de sisteme sokanlar kim ya da kimler?

Devam edelim…

Yatırımın ‘beyaz çocuğu'

Mahkemenin Türkiye'ye yönelik tespitleri yapılırken Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen) merkezde olduğu da şöyle anlatılmış:

… Jacob Kingston, Levon Termendzhyan'ın Mart 2014'te bir Türk bankasındaki kişisel banka hesabına “su kenarındaki evin KDV'si” için 483.000 dolar daha göndermesini nasıl yönlendirdiğini de anlatmıştır. Termendzhyan, Jacob Kingston'a 2014 yılında “Türk ortakları” olarak anılan Sezgin Baran Korkmaz ve yardımcılarına 11 milyon dolar göndermesini emretmiştir. Jacob Kingston, “Dermen (Termendzhyan) bana bu paranın ve yatırımların bir kısmının Türkiye'deki yatırım faaliyetlerinin ‘beyaz çocuğu' olarak kendisi adına tutmamı emretti” demiştir.

… 2015'in başlarında Termendzhyan, Jacob Kingston'ı Huntington Beach, Kaliforniya'da bir ev satın alabilmek için, Termendzhyan'ın kontrol ettiği SBK Holdings USA'ya 8.5 milyon dolardan fazla para göndermesi için yönlendirmiştir. Buna ek olarak Termendzhyan, Kingston'a çeşitli “yatırımlar” için Türkiye ve diğer ülkelere 70 milyon doların üzerinde vergi gelirini göndermesi için talimat verdiği tespit edilmiştir. Termendzhyan ayrıca Kingston'a Kaliforniya'daki SBK Holdings USA, Inc.'e 17 milyon dolar daha göndermesini emretmiştir.

SORU ŞU: Levon Termendzhyan (Lev Aslan Dermen) Türkiye'de kim ya da kimler tarafından sisteme sokuldu?

Bitmedi…

‘Onun çalışanları' kim ya da kimler?

Mahkeme para hareketlerini anlatırken ‘onun çalışanları' tespitini yapmış:

… 2015'in Mart ve Aralık aylarında Termendzhyan, Jacob Kingston'a Türkiye'deki (…) Bankası'nda Jacob Kingston adına açılan bir banka hesabına 10.000.000 dolar, 2.100.000 dolar ve 6.900.000 dolar transfer etmesini emretmiştir. Transferler Isaiah ve Rachel Kingston tarafından yapılmıştır. 2018 yılında, Termendzhyan ve baslarında Korkmaz olduğuna inanılan “onun çalışanları”, Jacob Kingston'ı Türkiye'ye milyonlarca dolar daha göndermesi için yönlendirmiştir.

… Jacob Kingston, Termendzhyan ve Isaiah Kingston ile anlaşarak, Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantılı Türkiye'deki şirket ve hesaplara, suç gelirlerinin yerini ve mülkiyetini gizlemek için 100 milyon doların üzerinde uluslararası havale yaptığını itiraf etmiştir. Jacob Kingston ifadesinde, Türkiye'deki hesaplara yapılan transferlerin Termendzhyan emriyle yapıldığını ve bu transferlerin Termendzhyan'in dolandırıcılıktan elde gelirlerden kendisine düsen payları teşkil ettiğini söylemiştir.

SORU ŞU: Levon ve Korkmaz'ın ‘çalışanları' kim ya da kimler?