Amerika’da vazgeçmeyen bir devrimci: Gloria La Riva

Tarih 25 Kasım 2016…

ABD'de bir bildiri yayımlanır:

“… Dev adam, Küba'nın ve tüm dünyanın büyük devrimci önderi Fidel Castro öldü. ABD'nin korkuyla düzenlediği yüzlerce suikast girişimine karşın uzun ömrü, onun mücadele kararlılığının kanıtıydı. Fidel halkı için, devrim için yılmadan savaştı. Mirası güçlenecek çünkü geride insanlık için kendisinden vazgeçmiş gerçek devrimciler, öğretmenler, tıp emekçileri, inşaat emekçileri bırakıyor… Dünyadan, geriye adalet için savaşmayı Fidel'den ve Küba devriminden öğrenmiş insanları bırakarak ayrılıyor. Çok çok çok sayıda insanın üzüntüsünü ifade ettiğimi biliyorum. Tüm Küba halkına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Fidel yaşıyor. Ve biliyorum ki yoldaşlarım, her zaman Fidel'in ve Raul'un ve Küba halkının yanında olmaktan gurur duyuyor…”

Bildirinin altındaki imza kime mi aitti?

ABD'deki Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSL)'nin 2020 başkanlık seçimlerindeki adayı Gloria La Riva'ya…

3 Kasım 2020'de, Birgün Gazetesi'ndeki portresi ve kendi anlatımları dikkat çekici. 13 Ağustos 1954'te New Mexico/ABD doğumlu La Riva'yı tanımakta fayda var:

“…Meksikalı bir ailede çok yoksul büyüdüm. (New Mexico'da, altı kardeş, annem ve babam işçiydi, çok düşük gelirleri vardı. Kiramızı ödeyemediğimiz için üç kere evimizi kaybettik. Yoksul bir işçi olarak televizyonu açtığımızda gördüklerimize sahip değiliz. 60'larda, 70'lerde, televizyonda çok az siyah ve Latin gösterilirdi, gösterilenler de orta sınıftı. Ama biz onlar değildik. Amerika'yı bir hayal ülkesi gibi göstermek kapitalistlerin kültürel savaşı.”

Neden Gloria La Riva'yı yazmak istedim biliyor musunuz? ABD'de kaç gündür yaşanan ‘ayaklanma'yla ilgili önemli bir bildiri yayımladılar!

Pentagon'un rolü…

Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSL) , Washington'da yaşananları şu cümleyle değerlendirdi: “… Trump Kongre'ye yönelik faşist ayaklanmayı teşvik ediyor! Sırada ne var?”

Devam edelim: “… Donald Trump tarafından harekete geçirilmiş olan bir faşist çete, Kongre polisi ve Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bazı unsurları ve muhtemel başka silahlı güçlerle açık anlaşma içinde ABD kongre binasını bastı ve Kongre'yi dağıttı.”

Trump taraftarlarının ülkenin farklı yerlerinden başkente gelirken Capitol binası baskını için hazırlıklarını da yapmış olduklarına dikkat çeken sosyalist PSL, polisin çetelerin iç iletişimini takip ederek baskın hazırlıklarını tespit etmemiş olmasının akıl almaz bir şey olduğuna işaret etti. PSL, Pentagon'un yaşanan krizdeki rolünün de önemli sorulardan birisi olduğunu söyledi ve şu çapıcı bilgiyi verdi: “Başkentteki Ulusal Muhafızların kontrolü kent yönetiminin (Belediye Başkanı Muriel Browser) değil Pentagon ve ordunun kontrolü altında. Browser'ın hafta başında Ulusal Muhafızlar'ın kentte konumlandırılması talebi Pentagon tarafından göz ardı edildi.”

Wall Street suçluları hapse…

Seçimlerde 83 bin oy alan PSL'nin seçim vaatlerinden bazıları da ‘Üçüncü Yol'un önemini bize bir kez daha anlattı.

Örneğin…

“Yalnızca kar amacıyla dağıtılmak yerine… Yaşamın tüm temel unsurlarının, gıda, barınma, su, eğitim, sağlık ve bir iş veya temel gelirin garanti altına alınabilmesi için fazlasıyla yeterli. Tamamen ücretsiz ve kamu sağlık sistemi oluşturulmalı… Eğitim ücretsiz yapılmalı. Tüm haciz ve tahliyeler durdurulmalı. Küresel ısınma, kirlilik, asitlenmiş ve tükenmiş okyanuslar, çatlama, kritik kuraklık, denizleri boğan plastikler, nükleer silahlar ve atıklar – kapitalizmin ve kar amaçlı üretimin gezegeni yok ettiği ve tüm yaşamı tehdit ettiği açık.

ABD dış politikası... En büyük banka ve şirketlerin emperyalist çıkarlarını güçlendirmek için ulusal güvenlik bahanesini kullanıyor. Bitmeyen savaşların ve işgallerin ardında yatan şey budur. Buradaki ve dünyadaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için 1 trilyon dolarlık askeri bütçeyi kullanın. Nükleer silahları kaldırın. İsrail'e ABD yardımını durdurun. Filistin halkı için dönüş hakkı dahil kendi kaderini tayin hakkı. ABD'nin Küba ablukasına ve Venezuela, İran ve tüm ülkelere yönelik yaptırımlara son verin. Porto Riko için bağımsızlık ve borcunu iptal et! Dev bankaların ve şirketlerin muazzam zenginliği, işçilerin emeği ve dünyanın azalan doğal kaynaklarının sömürülmesiyle yaratılıyor. Milyarderler ekonomiyi yağmaladı ve yok etti. Varlıklarına el koymanın ve bu kaynakları büyük çoğunluğun çıkarları için kullanmanın zamanı geldi. Güç süper zenginlerin elinden alınmalı ve Wall Street suçluları hapse atılmalıdır.”