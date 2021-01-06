Başbuğ kendini hapse attıranı bilmiyor mu?

ESAS SORU: GLADİO VAR MI YOK MU?

İİtalya'da Gladio…

Yunanistan'da B-8/SheepSkin/Koyun Derisi…

Belçika'da SDRA-8…

Hollanda'da NATO Command…

Batı Almanya'da Stay Behind/Sword yani Kılıç…

Avusturya'da Schwert yani Kılıç…

Fransa'da Rüzgar Gülü/Vent Rose…

İspanya'da Anti-Terör Kurtarma Grubu/GAL…

İngiltere'de Secret British Network/Gizli İngiliz Ağı…

Türkiye'de Seferberlik Tetkik Kurulu/Özel Harp Dairesi…

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, “Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncüsünde 1961-1980 dönemini anlattı. Kitabın “Kontgerilla Bilmecesi/Sayfa 345” başlıklı bölümünü okuyunca şu cümlelerle mırıldandım: “Yine esas tartışılmıyor ve Başbuğ'un 27 Mayıs, darbe cümleleri hedefe konuyor… Oysa İlker Başbuğ'un ‘Kontrgerilla örgütü' yoktur tespiti daha önemli. Gerçekten yok mu? Oturdum arşive, kitaplara girdim… Aklımdaki soru da şuydu: Başbuğ, 6 Ocak 2012'de neden tutuklandı? Kim tutuklattı? İşbirliği yapanlar kimlerdi?”

Özel Harp Dairesi kimindi?

NATO… Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü… 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 17 ülkenin daha katıldığı uluslararası askeri ittifak. Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmakta… Ancak gerçekte durum bu değil! Türkiye, 1952'de NATO'ya girdi. Ve darbeler tarihi de böyle başladı. 1949'da kurulan örgütü bünyesinde illegal bir ordu daha vardır: Stay Behind (Geride kal)… Ya da yaygınlaşmış adıyla yükselen ‘sol' tehlikesine karşı kurulan Gladio…

Glaido… Etimolojik olarak Latince ‘Gladius' köklerinden gelir. Anlamı ise ‘Kısa Kılıç'… Bu kelimeyi önemli kılan anlamı değil! Gladio, NATO'nun, Sovyet tehdidini bertaraf etmek için NATO üyesi ülkelerde kurduğu gizli ordular.

İlker Paşa ne kadar ‘Yok' dese de…

1952 yılında ABD'lilerin teklifiyle Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde gizlice kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu, 1965'te yaygınlaşan Komünizmle Mücadele Dernekleri, 1967'de Tuğgeneral Cihat Akyol tarafından kurulan Özel Harp Dairesi (Seferberlik Tetkik Kurulu'nun adı değişti) ‘Gladio'ydu!

Örneği mi… 16 Şubat 1969'da anti emperyalist gençler ve işçiler, Beyazıt'tan Taksim'e “Emperyalizme Karşı Mustafa Kemal Yürüyüşü” başlattı. ABD'nin 6. Filo'su protesto edilecekti. 30 bine yakın kişi toplanmıştı. En önde Türk Bayrağı, arkada ise şu pankartlar vardı: “Geldikleri gibi gidecekler”, “Emperyalizm ve yerli uşaklarına karşıyız”, “Öleceğiz, Atatürk'ün yolundan dönmeyeceğiz”… Taksim'de toplanan yüzlerce genç, Dolmabahçe'ye yürüyordu… Peki sonra ne oldu? 15 Şubat'ta Mehmet Şevket Eygi, Bugün gazetesindeki köşesinde “Müslümanları kızıllara karşı cihada” çağırmış ve ‘Bağımsızlığı' savunan gençlere bir gün sonra saldırı yapılmıştı. İki kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı vardı! Ve bunun gibi yüzlerce ‘Gladio' örneği. Maraş… Çorum… 1 Mayıs katliamı… Sivas… Başbağlar… Ergenekon kumpasları…

NATO arşivine girin

Aldo Giannuli… İtalya'da gladio (kontrgerilla) konusunda Meclis'e danışmanlık yapan tarihçi… Gladio belgelerinin nerede olduğu şöyle açıklamıştı: “Bugünkü asıl sorun NATO arşivlerine ulaşabilme sorunudur.”

Kara Harp Okulu ve Savunma Bilimleri Enstitüsü'nde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veren Prof. Dr. Haydar Çakmak, “1801'den günümüze ABD'nin Askeri Müdahaleleri” kitabında 218 yılda 39 darbe girişimini ve darbesini anlatmıştı. Trablusgarp'la başlayan, Meksika'yla devam eden, Latin Amerika'da doruğa çıkan Amerikancı askeri darbelerden Türkiye de nasibini almıştı. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 12 Haziran 2007 Fetullah Sivil Darbesi… Ve… En son 15 Temmuz 2016'da aslında bir NATO-ABD darbe girişimi olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kalkışması…

SONUÇ: Gladio… Kontrgerilla… Varlığı devam ediyor… Yerli-milli olan kişi, kurum, partileri hedef alan ABD/NATO yapımı örgüt! Bugün darbeleri tartışanlar şu soruya yanıt vermeli: 12 Haziran 2007'de (Ergenekon'un başladığı tarih) “Fetullah Sivil Darbesi”ni kim yaptı? Medyada, siyasette, TSK'da kimler, neredeydi?