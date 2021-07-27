İhsan Şenocak’ın rehberi ve desteği

İlim ve Fikri Araştırmalar Merkezi…

Kısa adı İFAM…

Kurucusu İlahiyatçı İhsan Şenocak…

Varlık sebebini şu cümlelerle açıklıyor internet sayfasında: “… İFAM'ın var oluş nedeni, modern zamanda Allah Resulü (sallllahu aleyhi ve sellem)'in ve büyük ruhlu alimlerin yolunda yürüyen, ferdî ve ictimâî var oluşu ya da toplumsal mutabakat zeminini onların mirasında arayan ilim, fikir ve dava adamları yetiştirmektir. İFAM; İslam'ı, Keşmirî ve Kevserî'de ilim, Nedvî ve Necip Fazıl'da fikir, Ali Haydar Efendi'de zühd, II. Abdulhamid'te feraset, İmam Şamil'de cihad, Hasan el Benna'da aksiyon olarak gören yeni medrese, yeni SÜLEYMANİYE'dir…”

İki gün önceye döndüm…

Şenocak, Tokyo 2020'deki ilk maçında Çin'i mağlup edip tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı ‘Filenin Sultanları'nı hedef alan bir paylaşımıyla gündeme geldi: “İSLAMIN KIZI! Sen OYUN ALANLARININ değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin SUTANISIN; SEN ‘burnunu göstermekten utanan' ANALARIN EVLADISIN. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına ‘sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da SENSİN!”

Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan el Benna'yı ‘aksiyon olarak gören' İhsan Şenocak'a şaşırmadım. Ancak… Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda ismin sahip çıktığı, destek verdiği ‘Filenin Sultanları'na yapılan bu ‘eleştirisi'ye AKP cenahından bir tepki gelmedi. Buna şaşırdım! Toplumu birleştiren voleybolcu kadınlarımızı ‘aşağılayan' anlayışla hesaplaşmaktan kaçan bir iktidar…

İhvan sevgisi…

İslam düşünürü ve öğretmen Hasan el Benna…

1928 yılında, Müslüman Kardeşler örgütünü (İhvan-ı Müslümin) kurdu. Müslüman Kardeşler, 1930'lu ve 40'lı yıllarda hızla büyüyerek İslamcı bir siyasal harekete dönüştü. El-Benna, pan-İslamizm kuramı eşliğinde, Müslüman toprakların bağımsızlığını ve İslami bir düzeni savunuyordu. Yaşanan tüm sorunların ilacı olarak, laik ve Batılı düşüncenin ve kültürün etkilerinden arınmış, şeriatın tam uygulandığı bir İslami devlet ve toplum modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini ileri sürüyordu.

Aklıma gazeteci-yazar Ömer Turan'ın “Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Siyasal İslam” kitabı geldi.

Ömer Turan, NATO şemsiyesi altında hareket eden Gladyo'nun (NATO'nun, Sovyet tehdidini bertaraf etmek için NATO üyesi ülkelerde kurduğu gizli ordular) yapının ilk eylemini şöyle anlatır: “… Gladyo'nun Tercüme Eserler Operasyonu: İslami camiada ideolojik bilinçlenmeyi sağlayacak eser eksikliğinin bulunduğu dönemde (1960'lar) çeviri İslami eser furyası başlar. Bu furya rastgele başlamaz. Bu çeviri furyası iyi kurgulanmış bir plan çerçevesinde ortaya çıkar. Hasan el Benna, Seyyid-i Kutub, Muhammed Kutup, Said Havva, Mevdudi ve Ali Şeriati'nin, Mısır ve İran gerçekliğinde yazılmış kitapları profesyonel şekilde Türkçe'ye çevrilerek Müslüman gençliğin dikkatine sunulur.”

Bu arada hemen eklemekte fayda var: 1960'lı yıllarda Türkiye'de yükselen sol dalgayı karşı MİT Müsteşarı Kurmay Albay Fuat Doğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür'le işbirliği yaptı. Seyyit Kutup'un “İslam'da Sosyal Adalet” kitabı ilk kez Türkçe'ye çevrildi. Yaşar Tunagür kimin ağabeyiydi? Fethullah Gülen'in! Komünizmle Mücadele Dernekleri'ni de unutmayın! Benna'yı burada bitirelim… (Hasan el Benna başka bir tartışma konusu… Çünkü, emperyalizm karşıtı görünen, anti-komünist cenahta yer alan… Mısır'da bağımsızlıkçı, anti-emperyalist Cemal Abdülnasır çizgisine karşı çıkan Müslüman Kardeşler'in yolculuğu uzun bir yol)

Hasan el Benna'dan İlahiyatçı İhsan Şenocak'a uzanan çizgi yani ‘İhvan' çizgisinin Erdoğan ve partisinden çok ülkeye zarar verdiğini iktidar neden göremiyor?

Sofuoğlu'nun desteği

İhsan Şenocak'a destek yine çarpıcı isimlerden geldi. Geçen şubat ayında şu cümleleri kuran Prof. Ebubekir Sofuoğlu'ndan: “… Ben üniversitede 27 senedir çalışıyorum. Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü. Serdivan Sakarya'ya gelsin, görsünler. Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı neredeyse fuhuş evleri. E ne yapayım ben şimdi? Gördüklerim var. Apartlar… Gelin gezdireyim o zaman. Apartları anlattırayım. Oradaki komşuları gezdireceğim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek…” Sofuoğlu, İhsan Şenocak'a destek için demiş ki: “… Şeytani cephe alışmış, hayrı söyleyen hocalarımıza geri adım attırıp muttaki Müslümanların kızlarını, kadınlarını şer niyetlerine göre yönlendirmeye. Artık öyle bir şey yok. Hak geldi batıl zail oldu. Sizi gidi şeytanlar. Siz de yok olacaksınız.”

SONUÇ: Tarihçi Mustafa Armağan, Kadir Mısıroğlu'nu sevenler vs… Hepsi Şenocak'ın arkasında toplandı. Ancak… Milyonlar, Çin'i yenen kadınlarının, sultanlarının yanında!