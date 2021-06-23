Kim bu SBK’nın BÜYÜKBABASI?

ABD'DEKİ MAHMEKE TUTANAKLARININA SÖZCÜ ULAŞTI

Esastan uzaklaşmamak gerekiyor… Ana damarı bulunca o yoldan devam etmek şart! Dedektif gibi, cinayet polisi gibi… Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın dün yazısında kullandığı ifade önemli: “Sezgin Baran Korkmaz ise işin kolayını bulmuş belli ki! Gazete sahibi olacağına gazeteci sahibi olmayı yeğlemiş.” Bu işin medya ayağı! Esasa gelelim! SBK, 5 Aralık 2020'de yurtdışına nasıl ‘gitti'? Ankara'daki hatırlı ‘ağabeyler' kim? Yurtdışı yasağı neden kalktı?

O zaman ABD'deki SBK dosyasına uzanalım! (Gazeteci ahlakı olarak not düşelim: ABD'deki bu iddianameyi ilk gündeme getiren isim Odatv'den gazeteci Serdar Cebe oldu.)

Amerika'nın Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'a (SBK) 225 yıl hapis istemiyle dava açtı. 28 Nisan tarihinde gizlilik kaydıyla açılan davanın iddianamesi, Utah Mahkeme Heyetinin iddianameyi kabul etmesinin ardından gizlilik kararı kaldırılarak önceki gün akşam saatlerinde yayınlandı. Utah Başsavcı Vekili Andrea Martinez'in imzasıyla yayınlanan iddianamede, Jacob ve Issiah Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Amerika Vergi Dairesini (IRS), biodizel üretimi yaptıklarına dair sahte beyanda bulundukları ve 2011 yılında oluşturdukları şebekeyle bir milyar dolar dolandırmaya teşebbüs ettikleri kaydedildi. 15 sayfalık iddianamede, SBK'ya yönelik 12 ayrı suçlama yer aldı. Toplam 225 yıl hapis cezası istendi. Ancak iddianamede çarpıcı bir ayrıntı yer aldı… Korkmaz'ın, Kingston kardeşlere federal bir soruşturma ve şirketleri hakkındaki bir davada, “büyükbaba” (grandfather) ve “dede” (grandpa) kod adlı hükümet yetkilileri aracılığıyla koruma sağlayacağını söylediği iddia edildi. Savcılık bu kişi veya kişilerin gerçek isimlerini ve hangi ülkede olduklarını belirtmedi. Peki iddianamede yer alan ‘büyükbaba/dede'yle ilgili ABD'de süren mahkemede ne yaşandı? Şimdi o mahkemeye ve tutanaklara uzanalım…

Mahkemede ne soruldu?

2018 yılında Kingston kardeşler, Lev Aslan Dermen'in sağladığı koruma için Sezgin Baran Korkmaz'a 6 milyon dolar ödedi. Isaiah Kingston ifadesinde, Jacob'ın kendisine Türkiye'ye 6 milyon dolar öderlerse ABD'nin Kingstonlar hakkındaki soruşturmasının sona ereceğini söylediğini belirtti.

SAVCI: SBK'dan koruma talebiyle ilgili hiç görüştünüz mü?

JACOB KINGSTON: Hayır. Baran ile değil. Baran ve Umut'la -koruma için Levon'a olan borcuma ilişkin- yaptığım ödemeleri görüştüm.

SAVCI: Baran ve Umut ile yaptığın görüşmeleri nerede yaptınız?

KINGSTON: Şubat ayında Turkiye'de görüştük.

SAVCI: Hangi yıl?

KINGSTON: 2018

SAVCI: Korumaya ilişkin olarak Baran ve Umut ile ne görüştünüz?

KINGSTON: Baran bana Levon'un benden yaşadığımız hukuki meselelerden dolayı uzaklaştığını söyledi. Bu sebeple ödemelerin direkt olarak Baran'a ve şirketlerine yapmamın zorunlu olduğunu belirtti.

SAVCI: Niçin?

KINGSTON: Levon'un söylediğine göre koruma için.

Şimgi geliyoruz ‘büyükbaba/dede'ye…

‘Büyükbabaya'ya ödenen para!

SAVCI: Levon'un dede/büyükbaba olarak tanınan çalışanları için 2018'de direkt olarak Baran'a ödeme yaptınız mı?

KINGSTON: Evet.

SAVCI: Ne kadar?

KINGSTON: 6 milyon dolar.

SAVCI: Parayı nereden buldunuz?

KINGSTON: Her şeyi sattım.

SAVCI: Ağustos 2018'de nereye gitmeyi planlıyordunuz?

KINGSTON: Türkiye ve Malezya'ya gidecektim.

SAVCI: Türkiye'ye neden gidecektiniz?

KINGSTON: Baran ile tatil yapmak için ve yaptığımız ödemeleri konuşmak için.

Kraliçe Anne adlı yatla gezenler

ABD'deki dava dosyası ve mahkeme tutanaklarında çarpıcı ayrıntılar var. Örneğin… Jacob Kingston'ın, 2018'in Ağustos ayında Türkiye'ye gidemeden tutuklandığı, Türkiye'ye gitmeden önce Korkmaz'ın ona Lev Aslan Dermen'in kızının adının verildiği bir yatın fotoğrafını gönderdiği belirtiliyor.

KINGSTON: Bunu Baran gönderdi.

SAVCI: Ağustos 2018'de Türkiye'ye seyahat etmeden önce mi?

KINGSTON: Evet

SAVCI: Bu yatın adı ne?

KINGSTON: The Queen Anne (Kraliçe Anne)

SAVCI: Kimin kızının adı Anne?

KINGSTON: Levon'un.

Soru şu: Kraliçe Anne adlı yata Türkiye'den binenler de var mı?