SBK’nın hatırlı milletvekili kim?

AKP'Lİ CANİKLİ DE SEZGİN BARAN KORKMAZ DOSYASINA GİRDİ VE SORDU:

Abdullah Güzeldülger …

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi… Partinin sitesinde kendisini şöyle anlatmış: “… 2012-2017 yılları arasında TMSF bünyesinde Finansman ve Tahsilat Daire Başkanlıkları, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü, Digitürk İcra Kurulu Üyeliği ile birlikte Katarlı BEİN Sports'a platformun satış sürecini, FETÖ ile irtibatlı BANK ASYA Katılım Bankası'na el koyma ve yönetme sürecinde CEO ve YKB Vekilliği görevlerini, ayrıca yine kamu adına kayyumluk sıfatıyla Boydak Holding YKB'lığı gibi görevleri icra ettim…”

Ancak… Özgeçmişte yazan bir iddia ise çarpıcıydı:

“…Boydak Holding'de 1 yıldan az Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım, siyasi kanattan gelen rasyonel olmayan taleplere direnmem sebebiyle görevden yavaş yavaş uzaklaştırıldım. Benimle beraber çalışmak üzere Ankara'dan görevlendirilen CEO'nun yolsuzluğunu deşifre ettim, yolsuzluğa imza koyan yönetim kurulu üyelerinden birisi halihazırdaki TMSF başkanı…”

Bu özgeçmiş Gelecek Partisi'nin internet sitesinde duruyor. Devam edelim..

SBK, TMSF'yi ziyaret etti

Abdullah Güzeldülger …

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi… Partinin sitesinde kendisini şöyle anlatmış: “… 2012-2017 yılları arasında TMSF bünyesinde Finansman ve Tahsilat Daire Başkanlıkları, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü, Digitürk İcra Kurulu Üyeliği ile birlikte Katarlı BEİN Sports'a platformun satış sürecini, FETÖ ile irtibatlı BANK ASYA Katılım Bankası'na el koyma ve yönetme sürecinde CEO ve YKB Vekilliği görevlerini, ayrıca yine kamu adına kayyumluk sıfatıyla Boydak Holding YKB'lığı gibi görevleri icra ettim…”

Ancak… Özgeçmişte yazan bir iddia ise çarpıcıydı:

“…Boydak Holding'de 1 yıldan az Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım, siyasi kanattan gelen rasyonel olmayan taleplere direnmem sebebiyle görevden yavaş yavaş uzaklaştırıldım. Benimle beraber çalışmak üzere Ankara'dan görevlendirilen CEO'nun yolsuzluğunu deşifre ettim, yolsuzluğa imza koyan yönetim kurulu üyelerinden birisi halihazırdaki TMSF başkanı…”

Bu özgeçmiş Gelecek Partisi'nin internet sitesinde duruyor. Devam edelim..

Canikli de ‘karnından' konuştu

Dün… AKP Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı, İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli sosyal medya hesabından DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı hedef gösterdi. Nasıl mı? Canikli dün sabah saatlerinde 116 tweet paylaştı. Okuyalım:

“… Sanki Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı görüşmeyi yukardan birisinin talebi üzerine yaptığını, bu görüşmeyi de benim TMSF'den sorumlu Bakan olarak görev yaptığım dönemde yapmış gibi bir imada bulunmaktadır. Açıklamasında, Sezgin Baran Korkmaz'la 2014-2015 yıllarında görüştüğü bilgisini araya sıkıştırıyor; ancak, bu bilgi dikkatten kaçıyor.”

Peki olayın aslı-esası ne? Canikli de ‘karnından' konuşuyor:

“… Bu kişi kendi ifadesine göre; Sezgin Baran Korkmaz'la 2014-2015 yıllarında, ‘Ankara'dan hatırı sayılır bir milletvekilinin girişimiyle' görüştüğünü söylüyor. 2014-2015 yıllarında TMSF'den sorumlu Bakan şahsım değildir. Yani Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı görüşme, Ali Babacan'ın TMSF'den sorumlu Bakan olduğu dönemde yapılmıştır. Bu kişinin Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı görüşmeden veya görüşmelerden dönemin sorumlu Bakanı Ali Babacan'ın bilgisi ve onayı var mıdır? Bu kişi Sezgin Baran Korkmaz'la kaç defa görüşmüştür? Açıklamalarından bir kez görüştüğü gibi bir sonuç çıkmakta, diğer taraftan 2014-2015 yıllarında görüştüğünü söylemektedir. Bu da birden fazla görüştüğü anlamına gelmektedir. Görüşmeyi hatırı sayılır bir milletvekilinin girişimiyle yaptığını söylüyor. Bu milletvekili kimdir?”

SONUÇ: Bir aydır herkes konuşuyor ama anlatmıyor… Konuşanlar birbirlerini tanıyor, açıklarını biliyor ama isim vermekten kaçıyor!

SORU ŞU: Kim bu Sezgin Baran Korkmaz'ı sisteme eklemleyen?