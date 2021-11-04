Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Soros… Dağlıca… Oval Ofis ve Kavala

Tarih 8 Haziran 2005…

George Soros, İstanbul Çırağan Sarayı'nda “ABD'nin Dünyada Nasıl Daha İyi Rolü Olabilir” başlıklı bir konferans verdi ve soruları yanıtladı. Soros, kurucusu olduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye'deki faaliyetleri ve AKP'nin gerçekten demokrasiye destek verip vermediğine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “… Bence AKP demokrasiye inanıyor. Önceki hükümetlerden daha dürüst, yolsuzluk daha az ve desteği hak ettiğine inanıyorum… ABD Başkanı Bush, Ortadoğu'ya demokrasi götürmekten bahsetti. Türkiye bir örnek, farklı bir örnek. İslam ülkesinde demokrasi mümkündür. Bu nedenle Türkiye, Başkan Bush tarafından olumlu olarak değerlendirilmeli…”

16 yıl önce…

Soros'un inandığı ve desteklediği AKP!

16 yıl önce, liberallerin inandığı ve desteklediği AKP!

16 yıl önce, Türkiye'yi dönüştürmek için harekete geçen ‘cemaat'in inandığı, desteklediği hatta ‘kara gücü' olduğu AKP!

16 yıl önce ‘açılımcıların' inandığı ve desteklediği AKP!

SORU ŞU: Soros'un “Türkiye, Başkan Bush tarafından olumlu olarak değerlendirilmeli” cümlesinden (2005) iki yıl sonra neler yaşanmıştı?

Askerleri teslim eden ABD

Tarih 21 Ekim 2007… Irak'ın kuzeyinden gelen yaklaşık 150 kişilik bir PKK'lı terörist grubu, sınıra 4 kilometre uzaklıkta olan Dağlıca Komando Taburu'na ağır silahlarla saldırdı. 12 asker şehit oldu, 8 asker ise PKK tarafından kaçırıldı.

Tarih 3 Kasım 2007… 8 asker, 3 Kuzey Irak'a giden DTP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Osman Özçelik ve Fatma Kurtulan'a 4 Kasım sabahı bir protokolle erken saatlerde PKK tarafından teslim edildi. Askerler, K.Irak'ta Hakkari Çukurca'ya 10 kilometre uzaklıktaki Zap kampından serbest bırakıldı. Sonraki aşamada bölgedeki ABD askeri yetkilileri devreye girdi. Heyet, askerleri Erbil havaalanına götürerek ABD'lilere teslim etti. ABD helikopteriyle sınırda bulunan Bamerni Havaalanı'ndaki Türk Özel Kuvvetler Timi'ne ulaştırılan askerler, daha sonra Türk askeri helikopteriyle saat 13.00'da Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanlığı'na getirildi.

Tarih 5 Kasım 2007… Dağlıca'da kaçırılan askerlerin teslim edilmesinin ardından Başbakan Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Bush'la görüşüyordu. Görüşmenin ardından Erdoğan şu cümleleri kurdu: “Ağırlıklı olarak PKK konuşuldu. Stratejik ortaklar olarak, Kuzey Irak'a konuşlanmış bölücü terör örgütüne neler yapılabiliri konuştuk. Türkiye ve ABD arasında PKK'ya karşı ortak mekanizma kurulacak. İstihbarat paylaşımına öncelik veriyoruz. Terörist kamplarının dağıtılması, liderlerinin yakalanması konusunda her şeyi değerlendirdik. Müşterek çalışma önem arz ediyor. Çalışmalar neticesini en kısa zamanda verecektir. Düşüncelerimizin büyük oranda örtüştüğünü gördüm.” Bush da Erdoğan'ı onayladı ve “PKK, Türkiye, Amerika ve Irak'ın düşmanıdır” dedi.

Yani… Soros, AKP'yi destekledi, Erdoğan-Bush'la görüştü ve PKK'ya karşı sözde mücadele başladı. Bu arada Oval Ofis görüşmesiyle ilgili ‘derin' gazeteci Fehmi Koru, 1 Şubat 2008'de Yeni Şafak'ta çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi: Ergenekon operasyonu, 5 Kasım 2007 tarihli dönemin ABD Başkanı George Bush ile Başbakan Erdoğan arasındaki görüşmede kararlaştırıldı.

Devam edelim…

“Sırları” anlatması gerekenler

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'la, 15 Şubat 2019'da yaptığım röportajdaki şu tespitleri önemliydi: “… 21 Ekim 2007'de, Hakkari'de Dağlıca Karakolu'na yapılan saldırı çok önemli. O saldırı, terör örgütünün yapısına baktığınız zaman çok koordineli bir saldırıdır. Dağlıca'nın, sadece PKK tarafından planlanıp, organize edildiğini düşünmüyorum. Mutlaka dış destek var. ABD'nin desteği olduğunu düşünüyorum. Özellikle saldırıdan sonra yaşananlar basit olmadığını gösteriyor. Ancak Dağlıca'dan sonra yaşananlar bunun taktiksel değil stratejik olduğunu ortaya koydu. Bu yüzden PKK tek başına yapmadı. 21 Ekim saldırısından sonra medyada TSK'ya karşı korkunç bir propaganda başladı. ‘TSK silahlı mücadelede başarısızdır' demek istediler. 15 Kasım 2007'de de Taraf adlı kağıt parçası yayın hayatına girdi. Tesadüf mü? 15 Ekim 2007'de de Dağlıca saldırısından altı gün evvel ABD Dışişleri Bakanlığı'nda danışmanlık yapan David L. Phillips, ‘PKK'nın silahsızlandırılması' için rapor hazırladı. Raporda da derin devlet var ve TSK yine hedefte. 12 Haziran 2007'de de Ergenekon'un düğmesine basılıyor. Büyük komplo Ergenekon ve diğer komplolar. O gün cemaat bugün FETÖ, tek başına değildi. George W. Bush yönetiminin bu konuya destek verdiği ortada.”

Yani… Bugün Soros'a Osman Kavala üzerinden karşı çıkanlar o günlerde neler planlandığını hala açıklamadı! Çünkü… George Soros, Bush, AKP'nin 3 Kasım 2002'de iktidar gelişine dair hala bilmediğimiz ‘sırlar' var!

Önce… AKP'den kopanlar anlatmalı!

Sonra… Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşları anlatmalı! Örneğin… Her şeyi ‘bilen' Fehmi Koru ve desteklediği yol arkadaşları! Örneğin… Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye'deki temsilcileri!