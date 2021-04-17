Galatasaray’a kayyum… Türkiye’nin batıya açılan penceresinde garip şeyler oluyor

Günümüzde büyük kulüplerde başkanlık yapan kişiler, başındaki tacın ağırlığını hep hissetmeli ve saygınlıklarını asla kaybetmemelidir. Nefes aldıkları her saniye, sadakatlerini sorguladığı adamların tavsiyelerine güvenmelidir. Asla unutmayacakları tek gerçek şudur: Liderlerin dostu olmaz, sadece yandaşları ve düşmanları olur! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün muhaliflerine boyun eğmedi ama görünen o ki yönetim içindeki isyana da kayıtsız kalamadı.

KRAL ÇIPLAK

Kulislere kulak kabarttım. Son yaşananlar nedeniyle rahatsızlıklarını gizlemeyen 6 yöneticinin istifa edeceği ve yönetimin düşeceği, bu yüzden seçim kararı alındığı söyleniyor. Cengiz'in yeniden aday olmaması için ikna edilmeye çalışıldığı, inatlaşma sürerse Galatasaray'ın kayyuma gideceği bile dillendiriliyor. Galatasaray geleneklerinde yaşanmayan ne kadar olay varsa şahit olduk. İç çekişme, ezeli rakiplerle nahoş diyaloglar, yönetim- Florya gerginlikleri. Şampiyonluk zora girince kral çıplak kaldı!

TERİM ADAY OLUR MU?

Fatih Terim’i adaylığa ikna çalışması sürüyor. Ahmet Yüce ve bazı eski başkanların, hatta yönetimden Albayrak ve Günay'ın, Terim'e koşulsuz destek vereceklerini duydum. Terim'i yakından tanıyan biri olarak, tüm adayların çekilmesi halinde adaylığını koyacağını düşünüyorum. Aksi halde Terim riske girmez. Ahmet Yüce, Erden Timur, Ali Dürüst, Oğuz Çarmıklı ve Tarık Taşar, Terim'in listesine girmesi muhtemel isimler.

ANLATMA DÖNEMİ

Başarı üç etaplıdır: Başarılı olma, başarılı kalma, başarılarını anlatma dönemi. Galatasaray ne yazık ki artık geçmişteki başarıları ile övünme dönemini yaşıyor.