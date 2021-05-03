Gelecek gençlerde

HAYALLER her zaman gerçekleşmiyor. Camianın umudu yok çünkü bu takım enerji vermiyor. Göz göre göre şampiyonluk kaçıyor. Camia içi huzursuzluk hâkimken düşman aramaya gerek de yok. Yaklaşan seçim şampiyonluğa mal oluyor. Eski Fatih Hoca olacak, yani inandığı futbolcu topluluğu ile birlikte bu durumu avantaja bile çevirirdi emin olun.

GALATASARAY'IN Gençlerbirliği karşısında ilk 44 dakika oynadığı verimsiz, keyifsiz futbol uykumuzu getirdi. “Şampiyon olamayabilirsin ama bu kadar kötü futbolu hiçbir Galatasaraylı hak etmiyor” dedirtti, ta ki Halil'in golüne kadar… Galatasaray sahaya 6 oyuncu ile çıktı ama sakın aldanmayın biraz da mecburiyetten… Kenar beklerin Şener ve Ömer ise futbolculuk yaşantısının sonuna gelen Babel'in varsa gençlerle ancak Gençlerbirliği'ni yenebilirsin.

FAZLA da eleştirmeyelim neme lazım ben de Tayfun Bayındır ve Nevzat Dindar gibi soluğu Cumhuriyet Savcılığı'nda almayayım. Şaka bir yana Halil, o kadar güzel bir gol attı ki ceza sahasında etkili olamayan takım arkadaşlarına şut atmayı hatırlattı. Emre Akbaba'nın şık golünü de es geçmeyelim. Zaten ne varsa gençlerde var.

HAKEM Halis Özkahya, Gedson'u nasıl atmaz anlayamadım? Candeias'ı hastanelik etti, yazık! VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in golü ‘el var' diyerek iptal etmesi açıkçası beni çok şaşırttı.

GALATASARAY'IN, Beşiktaş'ı yenip kalan iki hafta da kaybetmesini beklemekten başka çaresi yok. Tabii Fenerbahçe'yi de unutmayalım. Artık iş biraz da hayal gücüne kaldı! Fatih Hoca'nın makamında aynen şu yazar: İmkânsız yoktur. Mucizeler biraz zaman alır…