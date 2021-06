Oynanan futboldan memnun musun?

Futbolda duygusal eğilimlere yer olmadığına bir kez daha şahit olduk. Açıkçası elemelerde karşılaştığımız Fransa bizi tatlı bir rüyaya sürüklemişti. Hep beraber “Neden final olmasın” demeye başlamıştık. Bir yandan medya diğer yandan sosyal medya tutkunları, hep bir ağızdan verdik gazı, destek olacağız ya… Duygusal bakışımız gerçekleri görmemize engel oluyor her defasında. İtalya maçı oynanırken eski bir Beşiktaşlı hukukçu ağabeyim Turgut Tümer bana mesaj atarak öyle büyük bir ders verdi ki: Sen oynanan bu futboldan memnun musun?

ACEMİ ÇOCUKLAR…

SAKIN beni yanlış anlamayın ya da hedefe koymayın. Yapıcı eleştiri yapacağım. Tamam, karşında 27 maçtır yenilmeyen bir takım olabilir ama bu seviyedeki bir takım tek bir organize atak yapmadan bir maçı tamamlar mı? Maçın neredeyse tamamını kendi sahasında kabul eder mi İtalyanlar ellerini, kollarını sallayarak bizim yarı sahamızda maçı tamamladı. Fransa maçında övdüğümüz ‘Bizim çocuklar' gitmiş yerlerine acemi çocuklar gelmiş adeta. Avrupa'da oynayan oyuncularımızdan kurulu bir takımımız var. Bireysel yetenekleri son derece iyi ancak futbol kollektif bir oyundur. Hukukçu ağabeyime geri mesaj attım: Kusura bakmayın ama ben bu Milli Takımın başarılı olması için zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

TURGUT ağabey şöyle devam ediyor mesajında: Bu kadar mahkum bir futbol ile mi başarılı olacağız? Adamlar tek uzun bir topla, bizim kalede. Biz ise oyunu sıkıştırıp birbirlerine girerek vurdukları her top bumerang gibi geri dönen bir oyun oynuyoruz. Herkes orta sahada toplanıyor. Sol açıkta oynayan Hakan hep içeri giriyor, o taraftan adam elini kolunu sallayarak kalemize geliyor. Sağda ileride oynayan Kenan, savunma yapmaktan yoruldu. Biz onun peşindeyiz, ileri uçta oynuyor diye. Yusuf Yazıcı, her milli maçta olduğu gibi, hikâye. Bu kadar geriye çekilip defans yaparsan eninde sonunda gol yenir. Cengiz Ünder niye oynamaz? Korkarım bu on bir ve bu oyun tarzı ile yeniliriz. Selam ve sevgilerimle…

MİLLİ Takımın başarılı olacağına o kadar emindim ki Turgut ağabey futbolda vatan, millet, Sakarya ile hareket ettiğimiz sürece başarılı olamayacağımızı söyleyerek bana güzel bir ders verdi. Evet, biz gerçekleri ne yazık ki göremiyoruz. Gerçekler yüzümüzde bir tokat gibi patlıyor. Galler ve İsviçre maçında Millilerimize başarılar diliyorum.