Bu turnuvayı hemen unutmak istiyorum

SEFEROVIC, Benfica'nın golcüsü… Bu sezon, toplamda attığı gol sayısı 26… Hem ceza sahası içinde hem de dışında çok etkili… Döndü ve vurdu, Uğurcan'ın çıkaramayacağı yere…

MAÇA iştahlı gibi başladık. İsviçre'nin ayağı iyi oyuncuları, mutlaka kalemize tehdit oluşturacaktı. Erkenden golü yedik. Gurubumuzda, rakiplere en fazla şut imkânı veren takımız… Takım savunmamızda problem olduğunu gösteren önemli bir sebep… Takım boyunu iyi ayarlayamıyoruz. Topla iyi olan rakip stoperler bizi zorluyor…

EN olumlu yönlerimizden biri, rakip yarı saha baskı taktiği konusunda yine başarılı olamadık. Bunun sonucunda, kalemizde ikinci golü gördük. Yine bir şut ve Shaqiri… Pas yaparak çıkma, bir düşüncedir. Biz, rakip sahaya öylesine ağır çıkmak istiyoruz ki, resmen mevsim değişiyor. Sadece Mert ile heyecanlandık, koca 45 dakikada… İsviçre'nin net pozisyonları gol olsaydı, Avrupa Şampiyonası'nda, tam bir ilk yarı bozgunu yaşayacaktık.

İKİNCİ devrenin ilk 5 dakikasında, İsviçre üç pozisyona girdi. Başlangıç yine kötüydü. Rakipten top alamadık. Üst üste 4 pas yapamadığımız anlar yaşadık. Ta ki İrfan Can'ın nefis golüne kadar… En azından turnuvayı gol atmadan kapatmadık. Zuber, ikinci yarının başından beri zorluyordu bizi… Gol pasını Shaqiri'ye verdi ve yine gol yedik.

ÇOK kötü bir şampiyona yaşadık. Artık tamamıyla Dünya Kupası elemelerine hem de bir an önce odaklanmamız gerekiyor…