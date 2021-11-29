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118 habere erişim yasağı isteyen şirket

Bütün şehir hastaneleri gibi Kocaeli Şehir Hastanesi de şehir merkezi dışına yapılıyor. Bu da hastaneye ulaşım için yeni yol yapımı demek. Tamamlanması geciken Kocaeli Şehir Hastanesi için bir tramvay hattı planlandı… Önce büyükşehir belediyesi yapacaktı, sonra Ulaştırma Bakanlığı üstlendi.

Bakanlık 2020 yılında davet usulüyle bir ihale açtı. Davet usulü, idarenin kendisinin belirlediği firmaları çağırması anlamına geliyordu. Kamuoyu böyle bir ihalenin yapıldığını bu köşede öğrendi. 21 Eylül 2020 tarihli ilk yazımda, bakanlığın belirlediği yaklaşık maliyet tutarı ile ihaleyi kazanan Eze İnşaat adlı firmanın verdiği ilk teklifin aynı oluşuna dikkat çektim.

3.1 km uzunluğundaki tramvay projesinde ihale sonrası önemli gelişmeler oldu. İhaleye davet edilmeyen bir şirket (Güneş Asfalt) dava açtı, kazandı. Mahkeme kararına ve karara uyulmadığı iddialarına dair bilgilere yer veren iki yazım; 2 Nisan ve 16 Nisan 2021'de bu köşede yayımlandı. Güneş Asfalt adlı şirketin açıp kazandığı davada, iptale karşın inşaatın neden hâlâ sürdüğü sorgulanıyordu.

YENİ İHALE YİNE EZE

Değerli okurlar, çok sayıda proje ve dosyayı izlediğim için her birindeki güncel gelişmelere yetişemeyebiliyorum.

Kocaeli Tramvay Hattı projesinde dava sonrasında ne olduğunu ozgurkocaeli.com sitesinde okudum. Süriye Çatak Tek imzalı habere (11 Kasım 2021) göre Ulaştırma Bakanlığı davet usulüyle tekrar ihale yapmış, ihaleyi yeniden Eze İnşaat kazanmış. Önceki iptal davası sonrası durdurulan çalışmalar yeniden başlamış. Dava nedeniyle kaybedilen 7 aylık zamanın telafisi hedefleniyormuş.

Belli ki, Ulaştırma Bakanlığı, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin tramvay hattını Eze İnşaat'ın yapması konusunda esaslı bir kararlılık sergilemiş. Bu kadarını anlıyoruz.

Bilemediğimiz önemsiz (!) detay ikinci ihalenin ne zaman ve nasıl açıldığı. İlk ihaleyi 248 milyon TL teklifle üstlenen ve bu işlemin yargıdaki iptali nedeniyle bırakmak durumunda kalan şirket ikinci ihale için teklif verdi mi? Verdiyse tutarı nedir?

Aslolan kamu kaynaklarını sorgulamak

Şimdi gelelim yazının başlığındaki erişim engelleme kararı konusuna.

Gazetemizin hukuk bürosu uyardı, öğrendim.

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, yukarıda paylaştığım iki yazımın da yer aldığı, internette yayımlanan 118 haber linki hakkında erişimin engellenmesi kararını vermiş.

5. Sulh Ceza Hakimliği, müteahhit Metin Güneş ve şirketi Met-Gün adına yapılan başvuruyu “kısmen” kabul etmiş . Kararın bir ilginç yönü şu ki, erişim engellemeye konu haber linkleri sadece Kocaeli Tramvay Hattı haberleriyle ilgili değil. Aralarında yine bu köşede dosya olarak gündeme taşıdığım Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistiyle ilgili yazımın alıntılandığı T24 sitesinin linki, Met-Gün şirketinin İBB hesaplarına haciz koydurduğuyla ilgili haberler de var. Bu arada Metin Güneş'in, Met-Gün şirketinin yanı sıra, Kocaeli Tramvay Hattı projesinin ikinci kez üstlenen Eze İnşaat'ın da sahibi olduğunu not düşelim.

Böyle bile olsa Eze İnşaat'ı konu alan ihale yazısına dair talebin neden Met-Gün adına yapıldığını tam anlayamadım.

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin gerekçesi uzun. Son bölümünü aktarıyorum:

BAŞKA KARARA ATIF

“…erişimin engellenmesi talebine konu bir kısım içeriklerde basın internet yayın özgürlüğü kapsamı dışında kalacak şekilde kişi ve kurumlara saldırı niteliğinde, somut bilgi ve belge sunulmadan şeref ve onurlarını rencide edici ve kamuoyunun husumetine maruz bırakıcı içeriklere yer verildiği, yine talebe konu içerikler hakkında daha önceden de İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 04/10/2021 tarih 2021/6154 D.Is sayılı kararı ile erişimin engellenmesi kararı verildiği anlaşılmakla usul ve yasaya uygun bulunan talebin bu yönü ile kısmen kabulüne”

Yani 5. Sulh Ceza Hakimliği, daha önce yine birtakım linkler için erişim engelleme kararı veren bir başka hakimliğin kararına atıfta bulunuyor. İyi de benim o karardan haberim yok. Dahası, o kararda yazılarımın olduğuna dair bir bilgim de yok.

Biz erişim engelleme kararına karşı itirazımızı elbette yapıyoruz.

Ama konu, ifade ve basın özgürlüğünü doğrudan ilgilendiriyor.

Bu vesileyle yazılarımı izleyen bütün okurları ve meslek örgütlerini, Kocaeli Tramvay Hattı ihalesiyle ilgili olarak yukarıda bahsettiğim 21 Eylül 2020, 2 Nisan 2021,16 Nisan 2021 tarihlerinde Sözcü gazetesinde yayımlanan yazılarımı yeniden okumaya davet ediyorum.

O yazıların hiç birinde, kamu kaynaklarının nasıl harcandığını halk adına sorgulamanın ötesinde bir hedef ve motivasyon yoktur.