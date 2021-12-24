Engellenen yazılar

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Devletten birçok kamu ihalesi almış olan Met-Gün şirketi ile sahibi müteahhit Metin Güneş kişilik hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle, 22 Kasım 2021'de Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Birçok farklı mecrada ve farklı konularda yayımlanmış toplam 118 yazı ve haber linki hakkında erişim engeli istedi. Bu linklerin ikisi gazetemiz Sözcü'de ve internet sitesi sozcu.com.tr'de yayımlanan Kocaeli Şehir Hastanesi için yaptırılan raylı sistem ihalesine ilişkin yazdığım yazılardı.

Bu yazılar:

■ 2 Nisan 2021 tarihli “Kocaeli'de bir tramvay hattı ihalesi” başlığıyla 2 Nisan 2021'de,

■ “Hukuksuz bir tramvay hattı” başlığıyla da 16 Nisan 2021 tarihli gazetemizde yayımlandı.

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İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kısmen kabul etti. Erişim engeli kararı verdiği yazılar arasında yukarıda belirttiğim iki yazım da yer aldı. Hakimliğin engel kararının gerekçesi şöyle:

“Bir kısım içeriklerde basın internet yayın özgürlüğü kapsamı dışında kalacak şekilde kişi ve kurumlara saldırı niteliğinde, somut bilgi ve belge sunulmadan şeref ve onurlarını rencide edici ve kamuoyunun husumetine maruz bırakıcı içeriklere yer verildiği”

İtiraz ettim:

-Yazılarımda kişi ve kurumlara saldırı yoktu.

-“Şeref ve onuru rencide edici ve kamuoyu husumetine maruz bırakıcı ifade” kullanmadım.

-Söz konusu kamu ihalesiyle ilgili somut bilgi ve mahkeme kararlarına dayalı belge” sunmuştum.

Ancak karara itirazımız reddedildi.

NE OLMUŞTU

Kesinleşen karar üzerine iki yazım, siteden çıkarıldı. Hakimliğin kararı basın, haber alma ve ifade özgürlüğüne açıkça aykırıdır.

Bu nedenle yazılara konu kamu ihalesinde yargı kararıyla tescillenen usulsüzlüğü halkın haber alma hakkı için özetleyeceğim:

-Kocaeli'de inşaatı yıllardır süren şehir hastanesi için bir tramvay hattı ihalesi açıldı. 21/b usulüyle. Dört firma davet edildi. Yaklaşık maliyet 323 milyon 491 bin 722 TL 16 kuruştu.

Metin Güneş'in diğer şirketi Eze İnşaat 284 milyon TL teklif ile ihaleyi kazandı.

Bu ihale Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce bir yıl önce Aralık 2020'de iptal edildi. Mahkeme ihalenin 21/b usulüyle yapılmasında “isabet yok” dedi. Çünkü Kocaeli Tramvay yolu için Bakanlık 730 günlük bir yapım süresi belirlemişti. Ankara 3. İdare Mahkemesi, “Bu süre işin ivedi oluş gerekçesiyle bağdaşmıyor” dedi.

Öte yandan, bazı firmaların, yeterlilik kriterlerini sağlamadığı ortaya çıktı. 3. İdare Mahkemesi dedi ki: “Dava konusu ihaleye davet edilen firmaların yeterlilik kriterlerini sağlamadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda hareket edilmediği, ihaleye davet edilen firmaların iş deneyim belgelerinin iş tanımına uymadığı ve yeterli olmadığı, dava konusu ihalede hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmaktadır.”

Bu kararın ardından inşaatın. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sözleşmeyi feshetmesi, işin de tasfiye edilmesi gerekiyordu. Bu işlemin uzun yazışmaların ardından yapıldığını daha sonra öğrendik. Bu arada Bakanlığın, davet usulüyle yeniden ihale yaptığını ihaleyi yeniden Eze İnşaat'ın kazandığını da ozgurkocaeli.com sitesinde okudum. Alıntılayarak yazdım. (29 Kasım 2021)

“Belli ki, Ulaştırma Bakanlığı, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin tramvay hattını Eze İnşaat'ın yapması konusunda esaslı bir kararlılık sergilemiş. Bu kadarını anlıyoruz.

Bilemediğimiz önemsiz (!) detay ikinci ihalenin ne zaman ve nasıl açıldığı. İlk ihaleyi 248 milyon TL teklifle üstlenen ve bu işlemin yargıdaki iptali nedeniyle bırakmak durumunda kalan şirket ikinci ihale için teklif verdi mi? Verdiyse tutarı nedir?”

Tabii ki bu soruya cevap gelmedi. Bakanlık cevap vermezken şirket de Eze İnşaat olarak değil Met-Gün olarak iki yazımı erişime engelledi.

Soruyu özetleyerek Ulaştırma Bakanlığı'na tekrar soruyorum:

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım için açtığınız ihalelerin toplam maliyeti nedir? Ankara 3. İdare Mahkemesi 730 günlük süre, 21/b'de aranan ivedilikli uyumlu olmadığı halde neden ısrarla pazarlık usulünü tercih ettiniz?