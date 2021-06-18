İSKİ ihalesi ve açıklama

İSKİ'nin yaklaşık üç hafta önce ardarda yaptığı iki ihaleyi bir süredir bu köşede dile getiriyorum.

Konuya dair son yazım, “İSKİ ihalesinde çelişki” başlığını taşıyordu.

İSKİ'den yazılı bir açıklama geldi. Açıklamaya geçmeden önce, yazıda paylaştığım bir bilgideki hata nedeniyle, okurlardan ve kamuoyundan özür diliyorum. “Asya Bölgesi 9. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” ihalesi, 21/b değil, 3/i usulüyle yapılmış.

“3/i” usulü, Kamu İhale Kanunu'ndaki “istisna” hallerinden biri. 20 yıl önce sadece altı adet olan istisna maddesine, iktidar talebiyle yeni durumlar eklene eklene alfabenin tüm harflerinin bittiğini birkaç kez yazmıştım. İstisna maddesinde, listelenen bazı özel işlerin Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacağı belirtiliyor. Anlattığımız ihale de arkeolojik buluntu çıkma ihtimali nedeniyle istisna kapsamında yapılmış. Öte yandan küçük ama önemli bir detayı da paylaşayım: 3/i maddesi de tıpkı 21/b gibi, işi yapabileceği düşünülen firmalara davet gönderilmesi esasına dayanıyor.

DAVET BİR ZORUNLULUK

Şimdi açıklamayı paylaşıp ardından yine sorular yönelteceğim:

“Asya Bölgesi 9. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” ihalesinin 21/b usulüyle yapıldığını belirterek çeşitli sorular sormaktasınız.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, İdaremiz ihaleye çıkarttığı işlerin tamamına yakınını açık ihale ile gerçekleştirmektedir. Bazı özel durumlarda ise, kanunun tanıdığı yetkileri kullanmaktadır. Söz konusu ihale, 4734 sayılı kanunun 21/b maddesine göre değil, kanunun istisnalar başlıklı 3. Maddesinin (i) bendine göre yapılmıştır.

İhalenin bu maddeye göre yapılma nedeni, projenin gerçekleştirileceği Kadıköy ve Üsküdar ilçelerindeki proje güzergahlarında, İstanbul 5 ve 6 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan tescilli çok sayıda tarihi eser bulunması, projenin tamamının arkeolojik sit alanında kalması ve kazıların arkeologlar gözetiminde yapılması gereğidir.

Ayrıca kurul kararlarında; yapılacak altyapı imalatları esnasında, yeni tarihi eserlerin bulunma potasiyelinin olduğu belirtilmektedir. Bu gerekçelerle ihale, 3/i maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'nin 24. Maddesi'ne göre, ihaleye yanlızca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın her yıl ilan ettiği “Uygulama İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi”nde yer alan firmaların davet edilme zorunluluğu bulunmaktadır. Yine, yönetmelik gereği en az 5 firmaya davet gönderilmesi gerekmektedir.

İdaremiz, anılan liste içerisinden 10 firmayı davet etmiş, bunlardan 6'sı davete cevap vermiştir. Cevap veren 6 firmadan 2'si, teşekkür mektubu göndererek ihaleye katılmayacağını ifade etmiştir.

Kalan 4 firmadan en uygun teklifi veren firmaya iş ihale edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.”

YÜZDE 6 İNDİRİM?

Açıklamanın dayanağı yazımda, yaklaşık maliyet bilgisiyle birlikte sözleşmenin 196 milyon TL teklif veren Hera İnşaat ile imzalandığını paylaşmıştım. İndirim oranının da yüzde 6 olduğunu belirtmiştim. İSKİ açıklamasında bu konulara ilişkin bilgi yok. Yüzde 6 indirim oranının yeterli olup olmadığına dair değerlendirmede bulunmuyor. (Hera şirketinin, yine Üsküdar'da daha önce benzer işler yaptığı, yanısıra Yerebatan Sarnıcı, Bodrum Kalesi Cennet Cehennem Örenyeri restorasyonları yaptığı bilgileri de sitesinde yer alıyor.)

Sonuç, indirim eğer yüzde 6 ise bu oranın kamu yararı açısından yeterli olup olmadığı sorusu güncelliğini koruyor.