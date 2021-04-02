Kocaeli’de bir tramvay hattı ihalesi

Kocaeli Şehir Hastanesi, kapitülasyonların günümüz versiyonu olan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle sekiz yıl önce ihale edildi.

350 milyon Euro yatırım bedeliyle Gama-Türkerler ortaklığı üstlendi. Altı yıl önce (2015) temeli atıldı. Törende iki yıl sonra, yani 2017'de biteceği açıklanmıştı.

Sene oldu 2021'in Mart ayı. Fiziki tamamlanma henüz yüzde 74 düzeyinde.

Kocaeli Milletvekili ve AKP üyesi Emine Zeybek (12 Mart 2021- AA) hastanenin bu yıl sonunda açılacağını söylemiş. İhale tarihinden tam sekiz yıl sonra bitecek bir hastanede “özel sektör dinamizmi”ni arayacak olan biz değiliz tabii.

Türkerler'in Astaldi ile üstlendiği Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin de böyle uzun gecikme öyküsü olduğunu daha önce yazdık.

ŞEHİR DIŞINDAKİ HASTANELER

Ama bugün konumuz bu değil.

Şehir hastaneleri, adının verdiği izlenimin tersine, şehirlerin dışında yapılıyor. O hastanelere ulaşmak için de yeni yollar açmak gerekiyor. Dar gelirli insanlar, saatler öncesinden uyanıp hangi dolmuşla, toplu ulaşım aracıyla varsınlar o müthiş hastanelere öyle değil mi?

Tabii, bu yolları kimin yapacağı ihaleyle belirleniyor. Ama artık nedense (!) bu ihaleler de 21/b usulüyle, yani saklı yapılıyor.

EYLÜL 2020'DE YAZMIŞTIK

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne gidişi mümkün kılmak için de böyle bir tramvay hattı ihale edilmişti.

Okurlar, bu saklı ihaleyi ve sonucunu 21 Eylül 2020 tarihinde bu köşede öğrendi. Ulaştırma Bakanlığı'nın 21/b usulüyle yaptığı “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi” ihalesine dört firma katılmıştı. Bu ihalede devletin belirlediği eski adıyla “muhammen bedel” yaklaşık maliyet 323 milyon 491 bin 722 TL 16 kuruştu.

İhale iki turdan oluştu. Eze İnşaat 284 milyon TL teklif ile ihaleyi kazandı.

İHALE İPTAL

Ankara 3. İdare Mahkemesi bu ihaleyi Aralık ayının son günlerinde iptal etti. Güneş Asfalt şirketinin açtığı davada mahkeme, “ihalenin pazarlık usulüyle yapılmasında isabet yok” dedi. Burada araya girerek, 21/b'nin aciliyet gerektiren ya da olağanüstü durumlarda başvurulması gereken usul olduğunu bir daha anımsatalım.

Mahkeme kararına dönelim. Ankara 3. İdare Mahkemesi, Kocaeli Tramvay yolu için Bakanlıkça 730 gün yapım süresi belirlendiğinin altını çizerek, 730 gün sürenin “işin ivediliğiyle bağdaşmadığını” net olarak kayda geçirdi. Öte yandan firmalar da yetersiz çıktı:

FİRMALAR YETERSİZ

“Dava konusu ihaleye davet edilen firmaların yeterlilik kriterlerini sağlamadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda hareket edilmediği, ihaleye davet edilen firmaların iş deneyim belgelerinin iş tanımına uymadığı ve yeterli olmadığı, dava konusu ihalede hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmaktadır.”

İhaleye katılan firmaların iş deneyim belgelerini inceleyen mahkeme iş deneyim belgelerinin yetersiz olduğunu tek tek kayda geçirdi. 284 milyon TL işi alan Eze İnşaat'ın tramvay hattı yapım işinde iş deneyim belgesinin bulunmadığı vurgulanan mahkeme kararında “EKAP'ta kayıtlı iş deneyim belgesi İBB Makine İkmal Şube müdürlüğü tarafından asfalt kaplama yapılması işinden ibaret” ifadesi kullanıldı.

İNŞAAT DEVAM ETMİŞ

Mahkemenin ihaleyi iptal etmesi kararı sonrasında Eze İnşaat'ın Kocaeli Tramway inşaatını durdurması gerekiyordu. Ancak inşaatın sürdüğü bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Raporda, “imalatların hızlı bir şekilde devam ettiği, çalışma alanı içinde kazı, dolgu ve fore kazık işlemlerini yapıldığı, su kanalı betonarme imalatının yapımının devam edildiği kırım işlerinin yapıldığı” belirtiliyor.

Davacı şirketin avukatı Kazım Pak, bilirkişi raporuyla birlikte, Ulaştırma Bakanlığı'na 26 Mart'ta bir yazı göndererek işin tasfiye edilip edilmediğinin kendilerine bildirilmesini istedi.

Bakalım bu hukuksuzluklar ülkesinde bu başvuruya ne cevap gelecek.

AKP'nin; hastaneleri KÖİ, yolları 21/b model sağlık altyapı sistemindeki hukuksuzlukları anlatmayı sürdüreceğiz.