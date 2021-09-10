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U’yu bırakın da ikinci pisti anlatın

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kamu kaynaklarını yıllardır milyar milyar tüketen ikinci pistte işlerin iyi gitmediğini, yine 21/b usulüyle, 850 milyon TL'lik “güçlendirme ihalesi”nin yine sessiz sedasız yapıldığını iki hafta önce bu köşede duyurduk.

Ulaştırma Bakanlığı'nın bildik 7 firmayı davet ederek yaptığı ihalede en düşük teklifin Met-Gün+İspa ortaklığından geldiğini de paylaştık. O yazının ardından, kimileri kamu kaynaklarını sorguladığımız için teşekkür eden, kimi utangaç ama rahatsızlık bildiren, kimisi de agresif sayılabilecek birçok mesaj, mail, telefon geldi. (Birinin içeriği önemli olmakla birlikte yazılmamak kaydıylaydı. Bir gün paylaşılabilir hale gelecektir.)

GECİKME KASITLI MI?

Havacılık ile taahhüt sektörlerini bilen kaynaklarımın ortak kanaati şu: İGA A.Ş'nin işlettiği ve henüz tek etabı bitmiş İstanbul Havalimanı yolcu trafiği açısından doyma noktasına gelmeden Sabiha Gökçen'de büyük ihtiyaç olan ikinci pistin tamamlanıp devreye girmesi zor. Nedeni de “pisti yaparız” diyenler ile en büyük rakibi İstanbul Havalimanı'nı işleten şirketlerdeki örtüşme.

Öte yandan bir çatışmalı durum da şu: Sabiha Gökçen'e ikinci pist için pazarlık usulü ihale açan ile İstanbul Havalimanı için İGA'ya gizli sözleşmeyle Euro üzerinden garantiler vermiş bakanlık aynı: Ulaştırma Bakanlığı.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Biraz geriye gidelim. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pist için iki ayrı ihale yapıldı.

–İlk ihale: 1. Etap işler için 5 Ağustos 2014'te. YSE Yapı ile 486 milyon 456 bin 992 TL teklif üzerinden sözleşme imzalandı.

-İkinci ihale: İkinci ihale 2. Etap için 7 Haziran 2016'da 21/b usulüyle yapıldı.

Yaklaşık 1 milyar 398 milyon TL teklif veren Makyol İnşaat ile sözleşme imzalandı.

Makyol, ikinci pist ikinci etap ihalesini kendi aldığı halde işi, önce kendiyle birlikte Kalyon ve Cengiz'in yer aldığı AKA'ya devretti. Bir sonraki adımda ikinci etap iş, yine üç şirketin bir araya gelerek oluşturduğu KMC adlı adi ortaklığa devredildi.

İşte yazının başında söz ettiğim “aynı şirketler”den, Sabiha Gökçen'e ikinci pistin ikinci etabını devir yoluyla üstlenmiş olan Kalyon ile Cengiz'i kastediyorum.

Bu şirket operasyonunun bir nedeni de muhtemelen şuydu: Ulaştırma Bakanlığı, Sabiha Gökçen'in pist işini, rakip konumdaki Kalyon ile Cengiz'e doğrudan vermemiş oldu. İşi, ihale sonrasında adi ortaklık kurulması marifetiyle Kalyon ile Cengiz'e devreden, kamu otoritesi değil, Makyol şirketi olmuş oldu. Meselenin ayan beyan rekabet hukukuna aykırı bu kısımlarına nasıl girilecek, hangi yürekli yurttaşlar bu meseleyi tartışmaya açacak bilmiyorum.

NİYE BİTMEDİ?

Makyol'un 2016'da aldığı pistin ikinci etabı, hesapta 2017'de bitecekti. Her yıl, bir sonraki yıl diye anons edilerek toplum oyalandı. Çünkü tüneller, inşaat sırasında hasar görmüştü. İşte “karartma” da buralarda başladı. Hasarın sorumluluğu KMC'de olmasına ve bu hasarı gidermesi gerekmesine karşın “güçlendirme” diye yeni ihale yapıldı. Niye? Çünkü taze kamu kaynağına ihtiyaç vardı. Bizlerin vergileri ne güne duruyor.

BİR TESADÜF (!) DAHA

İşin bir ilginç yanı da ne biliyor musunuz? 850 milyon TL'lik bu son ihaleyi Met-Gün ile birlikte alan İspa İnşaat da Kalyon Grubu'na bayağı yakınmış. Ticaret Sicili kayıtlarında İspa İnşaat şirketi yetkilisi olarak görünen isimler Selcen Zeliha Özkök Arda, Kenan Avis, halihazırda aynı zamanda Kalyon İnşaat'da üst düzey yöneticiler.

Ağustos'ta yapılan bu son ihalenin ardından sözleşmenin de imzalandığı bilgisi geldi. Son günlerde metro simgesi için U harfi tartışması sürerken (ki, Kalyon İnşaat tartışmanın dayanağı Gayrettepe-Havalimanı metro yapımına da ihalesinden sonra katıldı) Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, belki bu ikinci pistin kamuya maliyeti konusunda da topluma bir açıklama yapmak ister.