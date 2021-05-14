Borçluyuz hepimiz/Yaşamın kendisine!

1989 yılıydı. Ankara'da 17 yaşında bir üniversite öğrencisiydim.

Tatille birlikte 15 saatlik bir Ankara-Kars otobüs yolculuğu da başlamıştı.

Yıl içinde biriktirdiğim harçlıklarla aldığım “walkman” elimden düşmüyordu. Kasetçiden aldığım Grup Yorum'un Cemo/Gün Gelir albümü çok hoşuma gitmişti.

En çok “Borçlusun” isimli şarkıyı sevmiştim.

“‘Kolay gelsin' dememişsen taş kıran işçilere/'günaydın'sız bırakmışsan bahçe bezeyenleri/ sende iş yok be kardeşim/alnındaki çizgilere/gözündeki ışıltıya/ borçlusun sen yaşamın kendisine..” sözleri beni adeta çarpmıştı.

O tuhaf geri sarma sesini defalarca duyma pahasına tekrar tekrar başa sarıp dinlemiştim şarkıyı.

★★★

O dizeler bana çocukluk yıllarımın en önemli sorunlarından birini anımsamıştı.

Ciddi bir sosyalleşme sorunum vardı. Başkalarına selam vermek dahi zordu benim için.

Birilerine, hele hele yaşlılara, selam vermem, bir şey söylemem gerektiğinde, utanır, başımı öne eğer, yutkunur, görünmez olmayı dilerdim.

Karşımdaki bir şey demeden ağzımı dahi açamazdım. Kurduğum diyaloglar, sorulan sorulara verdiğim kısa yanıtlardan ibaretti.

O kadar çekingen ve asosyaldim ki çarşıya çıktığımda en çok duyduğum soru “Sen kimin oğlusun” olurdu.

Ali Rıza Dedem, bu sorunumu fark eden ilk insandı ve aşabilmem için çok çaba harcamıştı.

Beni Bayram namazlarına götürdüğünde, ibadet etmemden çok, cami avlusunda gencinden yaşlısına herkesle bayramlaşıp, “Bayramın mübarek olsun” diyebilmemi sağlamak istediğini sonradan anlamıştım.

“İnek sağan, ekmek pişiren kadınların yanından geçerken ‘bereketli olsun' demelisin” demişti bir keresinde.

Dedeme göre, tırpan sallayan bir ırgatın, harman döven bir çiftçinin, duvar ören taş kıran bir ustanın yanından “Kolay gelsin” demeden geçilmezdi.

Birine ilk kez hem de tek başımayken “Bereketli olsun” dediğim günü dün gibi anımsarım.

8-9 yaşlarındaydım ve yaylada Şamama Nenem'e morvetlik (yardımcı çocuk) ediyordum. Nenem elime beyaz plastik bidonları tutuşturup yaklaşık bir kilometre uzaktaki güllü bulağa (kayaların arasından çıkan bir su gözesi) gitmemi, acele su getirmemi istemişti. Hızlı adımlarla yürümeye başladım. Biraz ileride yaşlı bir teyze yaylasının önündeki kocaman kayalara tuz döküyordu. İnekler ve yavruları hararetli bir şekilde o tuzu yalıyordu. Önlerinden geçmekten başka seçeneğim de yoktu. Yavaşlamıştım, elim ayağıma dolaşmıştı, soğuk terler döküyordum. “Beklesem o içeri gitse, sonra geçsem” diye dahi düşündüm. Ancak bir an önce güllü bulağa varıp su getirmem gerekiyordu. Cesaretimi topladım, ürkek adımlarla yürümeye başladım. Tam yaşlı kadının hizasında “Bereketli olsun hala” dedim ve hızla koşmaya başladım.

Benim için dönüm noktasıydı o an.

O günden sonra “Bereketli olsun”, “kolay gelsin”, “Bayramınız mübarek olsun” cümlelerini yekten kurmaktan büyük zevk aldım.

★★★

Kars'a vardığımda ilk işim, şarkıda alıntı yapılan Hasan Hüseyin Korkmazgil şiirinin tamamını bulmak ve doya doya okumak ve şu dizelerin altını özellikle çizmek olmuştu:

“Girmemişsen koluna bir yıkılmışın

Yalanla da olsa avutmamışsan umutsuzu

Su diyene bir avuç su

Bir yaralı parmağa işememişsen

Kolay gelsin dememişsen taş kıranlara

Günaydınsız bırakmışsan bahçe bezeyenleri

Eğilip koklamamışsan çitten gülen çiçeği

Bayram bayram donanmamışsan

Sevinciyle dostlarının

Acısını dostlarının

Yüreğinde duymamışsan

Kapı kapı dolaşmamışsan iş dilenerek

İşsizliğe düşmemişsen hakkım dedikçe

Ve bayraklı pankartlı yürüyüşlere

Halaylı horonlu grev şenliklerine

Katılmayı aşk gibi duymamışsan şuranda

Ağrın ağrım

Acın acım

Dememişsen insan kardeşlerine

Ve dilinin en görkemli

Ve dilinin bando-davul sövgülerini

Sıralayıp sallamamışsan deyyuslar saltanatına

Hangi yaşta olursan ol

Kardeşim

Kaptırıp gönlünü sevda fırtınasına

Evin yolunu şaşırmamışsan

SENDE İŞ YOK BE KARDEŞİM

Sen artık hapı yutmuşsun

Borçlusun sen ağaçlara kuşlara

Borçlusun sen trenlere otobüslere

Yağan kara esen yele borçlusun

Borçlusun sen her şeye

Gözdeki ışıltıya

Alındaki çizgiye

Eldeki şaşkınlığa

Borçlusun her şeye

Kardeşim

Yaşamın kendisine”

★★★

Sadece yaşamın kendisine borçlu olduğumuz, başkalarına “Kolay gelsin”, “Bereketli olsun” diyebildiğimiz, insanların mutlulukları kadar acılarını da paylaşabildiğimiz nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum.