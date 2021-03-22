Bu coşku bitmesin

Galatasaray’ın erkek basketbol takımı, Bahçeşehir Koleji önünde tarihi bir galibiyete imzasını attı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye'nin en güçlü kadrolarından birine sahip olan rakibini yenmeyi başarıp ligden düşmeme yolunda büyük bir hamle yaptı. Kümede kalma savaşı veren Fethiye ve Ormanspor'un da maçlarını kaybetmesi, Galatasaray'daki sevinci ikiye hatta üçe katladı.

Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve oğlu, diğer yöneticiler, eş-dost kadın-erkek davetliler ve akrabalar, maçtan sonra tarihi zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. ‘Yumruk şov' yapıldı. Kutlamaların Levent'teki Galatasaraylılar Derneği'nde devam etmesi planlandı. Ancak akrabalardan biri “Mutasyonlu Covid-19 vakaları arttı. Neme lazım, riske girmeyelim” deyince etkinlik, başka bir galibiyet sonrasına ertelendi.

Şubenin sorumlusu Oytun Özer ise ‘zafer selfie'si çektirerek tarihi galibiyetin kutlamalarını ölümsüzleştirdi. Bu tarihi poz, sosyal medyada camia ile paylaşıldı. Cengiz ile Günay'ın, Özer'i şu sözlerle kutladığı da öğrenildi:

“Başarılarının devamını dileriz. Verdiğimiz plaket boşa değilmiş. Sayende lige tutunacağız. Yönetimde kalırsak hedefi büyütelim, seneye düşmemeye değil play-off'a girmeye çalışan bir takım kuralım. Ama Abdurrahim'e de soralım, belki şubeyi kapatmak ister. Sahi o nerede? Madem bu kadar başarılısın Oytuncuğum, şu kadın takımına da el at bari…”

Yazarın notu: Bu makalenin bazı kısımlarında kaleme alınanlar gerçek, bazı kısımları ise hayal ürünüdür!