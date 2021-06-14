Sepetteki Kartal

Beşiktaş Başkanı “Şampiyon sizsiniz” diye genç oyuncuları kutladı. Son 20-25 yılın en kötü dönemini geçiren ülke basketbolunun milli takımına 4 oyuncu gönderince herkes sevindi. Gençlerin aldıkları süre ve gelişimleri tabii ki alkışlanacak. Ama…

ŞUBE yöneticisi Umut Şenol, sezon içinde bazı sorularımızı yanıtlasa da tatmin olmadığım için aklımı kurcalayan çok şey var hâlâ:

– Oyuncuların kaçı Beşiktaş'ın, kaçı (kapanan) Banvit'in altyapısından çıktı?

Bu, kimin projesi?

– Camiayı ve altyapıyı iyi bilen önceki koç, neden apar topar gönderildi?

– Tüm oyuncuların ve şimdiki koçun menajerinin aynı olması tesadüf mü?

– Bu gençler, Avrupa'nın 4 numaralı kupasında, üçüncü sınıf basketbol ülkelerinin takımlarının olduğu gruptan neden çıkamadı?

– Amerikalı takviyesi olmasa, takım ligde kaçıncı olurdu?

– TOFAŞ maçındaki kural hatası skandalı GSM Tahkim Kurulu'nca onanan ve bir gol daha yiyerek hezimete uğramaya devam eden federasyonun algı operasyonlarıyla gücü şişirilen lig, genç oyuncular için ölçü olur mu?

– Basketbola yaptıkları yatırımı lig sıralamasına yansıtan ilk 3'teki takımlarla oynanan 9 maçta 7 yenilgiyi kim aldı?

– Toplamda 67, ortalama 22.3 sayı farkla 0-3 biten Efes yarı final serisinin ikinci maçı sonrası “Sonucu oyuncular belirlemeli” başlıklı açıklama kim tarafından hangi amaçla yapıldı?

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BU sözler tüm kulüplerin yöneticilerine: Klavye kahramanlarının gazıyla, taraftar kafasıyla takımları, Türk basketbolunu bir yerlere getiremezsiniz. Doğru yapı ve düzen, gerçekçi hedefler lazım.

UYANIKLARIN, bilmediği işi biliyorum zannedenlerin, önce kendini sonra başkalarını kandıranların ülkesi, Türkiye… Gerçekler başka!