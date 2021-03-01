Sevinelim ama

2022'de ilk kez 24 takımla oynanacak EuroBasket'e gidememek, tarihi bir ayıp ve hezimet olurdu. Şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekenler çok sevinmiş olabilir. Ancak ‘B' kadrosuyla elemeleri oynayan Hırvatistan ile Hollanda ve İsveç gibi ikinci sınıf basketbol ülkelerinin yer aldığı 4 takımlı grupta eksi averajla üçüncü olmanın ne anlam ifade ettiğini, basketbolla ilgili gerçekleri söylemekten çekinmeyenler iyi biliyor!

Sıkıntılı süreçteki kazancımız Alperen Şengün ve Furkan Haltalı gibi 2000 sonrası doğumlu oyuncular. Ancak; menajerlerin oyuncağı olmadan kariyer planlamalarını doğru yapmaları şartıyla…

Şunu da unutmamak lazım: Milli Takımımız'da 3-4'ü hariç hiçbir oyuncu EuroLeague sertliğini bilmiyor ve finallerde karşılarında birinci sınıf oyuncular olacak. Beşiktaş'ın; gençleriyle, Avrupa'nın dördüncü kupasında Bulgar ve Rumen takımlarının olduğu gruptan çıkamadığını hatırlatayım!

Cedi ve Furkan Korkmaz'ın katkısıyla Milli Takım'ın finallerde iş yapacağını iddia edenler var. İyi de; 2019 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayıp 32 takım arasında 22. olan kadroda bu iki NBA yıldızımız yok muydu? 2 galibiyetle havaya girip Kanada'daki olimpiyat elemelerinden Tokyo vizesi alacağımızı öngörenler de az değil. Dünya Kupası'nda yenildiğimiz Çekya ile Uruguay; çaprazdan Çin, Yunanistan ve ev sahibi Kanada. Tek takım olimpiyata gidecek.

Sporda imkansız yoktur ama ‘zor' vardır!