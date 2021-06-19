Tüm branşların kader günü

Türkiye’ye basketbolu sevdiren kulüp. Erkek basketbolunda 3 antrenör, 11 yabancı oyuncu ile kapattılar; ceza nedeniyle eksi 1 puanla başladıkları sezonu. Kümede zor kaldılar. Sadece iki takımı geçebildiler lig sıralamasında. Yönetim kepazeliği yansıdı takıma:

Cinsel saldırı suçundan ceza aldığı halde takımdan gönderilmeyen oyuncu… Avrupa'da 30 fark yerken turşucu tarif eden yönetici… “Şubeyi kapatmamız lazım” diyen ikinci başkan… Akrabası olan genç oyuncuyu A takıma torpille dahil eden, “Fenerbahçe'ye (futbolda) hiç yenilmedik” diyen diğer ikinci başkan… Kümede kalma maçında takımı ayakta alkışlayıp ‘selfie' çektiren başkan… O ‘selfie'yi çekerken mutluluktan uçan şube sorumlusu…

Bu ‘sorumlu' şahıs görevine devam ediyor. Galatasaray'a kattığı değer bilinen Ekrem Memnun da… İşi zor!

Kulüpte köklü basketbol reformu şartken, şubeyi kapatmayı düşünen yöneticinin basketbol kökenli başkan adayının listesinde olması ilginç gerçekten!

Galatasaray’daki seçim, Yalçın Granit'in mirası basketbolun da voleybol başta olmak üzere ihmal edilen diğer branşların da kaderini belirleyecek.

Futbol tabii ki önemli ama Galatasaray bir spor kulübü. Üstelik hiçbir branşta ezeli rakiplerin gölgesinde kalmanın bahanesi olmaz!