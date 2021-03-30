Aferin sana Futbol Federasyonu!

Sevgili okurlarım, bu memlekette gerçekten de akıl almaz olaylar oluyor…

İzledikçe şaşırıp kalıyoruz ama elden bir şey gelmiyor ki.

Bugün İstanbul'da Türkiye ile Letonya arasında bir milli maç oynanacak… Ve bizim Futbol Federasyonu bu maçın seyircili olacağının müjdesini (!) verdi bile.

Akla gelen ilk soru:

Bu efendiler acaba hangi akla hizmet ediyor?

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Türkiye'nin, adına korona denilen bu salgınla boğuştuğunu hepimiz iyi biliyoruz.

Her gün en az 150 insanımız can veriyor.

Toplam ölüm sayısı 30 bini geçti.

Üstelik ölüm rakamları ne yazık ki toplumdan gizleniyor. Korona salgınından ölenlerin bir bölümünün ölüm raporlarına çoklu organ yetmezliği gibi bazı ifadeler konulduğu biliniyor.

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Futbol, basketbol, hentbol, voleybol gibi takım maçları bir süredir dünyanın her ülkesinde seyircisiz oynanıyor.

Bizim federasyonların bir ikisi dışında tamamı zaten iktidarın elinde. Oralara partili ve yandaş başkan ve yönetimler özenle seçiliyor.

Özellikle de Futbol Federasyonu…

Tamamen iktidar buyruğunda.

İktidar ne derse o!

Yabancıya kaptırılmaz!

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Bu iktidar federasyonu geçtiğimiz haftalarda da çeşitli çıkışlar yaptı.

“Maçlar artık seyircili oynanmalı” diye ısrar etti!

Biz de kendilerine yanıt verdik:

“Siz uzayda mı yaşıyorsunuz kardeşim, ne seyircisinden söz ediyorsunuz? Maçlara seyirci istemek Türk toplumuna karşı işlenecek en büyük günahlardan biridir.”

Seyirci isteyenlerin en büyük amacı milyarlarla oynayan, kötü yönetim nedeniyle borçları ayyuka çıkmış olan kulüplere bir miktar parasal gelir sağlamaktı.

Savrulup havaya giden milyarların hesabını sormak akıllarına gelmiyordu ama ille de seyirci istiyorlardı!

Salgının memlekette yarattığı tehlikeyi düşünmüyorlardı da maçların mutlaka seyircili oynanmasını istiyorlardı!

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İstekleri ne yazık ki gerçekleşmedi!..

Zira Saray dahil buna izin verecek herhangi bir babayiğit makam Türkiye'de henüz yoktu.

Tahmin ediyorum, sonrasında bu işi uyumaya bıraktılar.

Bir süre bu konuda ses seda çıkmadı…

Ve Türkiye-Letonya milli maçı öncesinde bu konuyu yeniden gündeme taşımayı başardılar!

Maç biletleri dün satışa çıkarıldı.

Artık geri dönüş olacağını hiç sanmıyorum.

Atatürk stadındaki maça sağlık denetiminden geçirilen 10.800 biletli seyirci alınacakmış.

Beleşçileri ve federasyonun özel davetlilerini de eklersek bu rakamın 15 bin dolaylarında olacağını görürüz.

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Sözüm ona kısıtlamalar yapılan bir memlekette yaşıyoruz.

Salgının yayılmasında hiçbir günahı olmayan kahvehaneler aylardan beri kapalı.

Kafeler ve restoranlar saat 19 dediniz mi kapanmış olmak zorunda.

Öte yandan bakıldığında, hele o gün eğer güneş varsa yollar, meydanlar, sahiller her yer tıklım tıklım dolu.

Başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere bütün uzman hekimler sürekli uyarıyor:

“Salgın her an patlayacak, aman dikkatli olalım ve önlemleri ona göre alalım. Sonra iyice çuvallarız…”

İşlerin iyiye gittiğini, korkacak bir şey olmadığını söyleyen bir tek kişi bile yok.

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En başta iktidar olmak üzere bu bilimsel uyarıları umursayan da yok!..

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir anlayışı egemen!

Uzmanlar kapıdaki büyük tehlike konusunda konuşuyor, önlem alınması gerektiğini söylüyor.

İş o boyuta vardı iktidarın yandaş medyası bile durumu gördü ve aynı doğrultuda uyarmaya başladı…

Ve böylesine kritik bir ortamda iktidarın Futbol Federasyonu “Maç seyircili oynanacak” diye bir karar alabiliyor.

AKP'nin federasyonu böyle bir kararı iktidara danışmadan alamaz. Demek ki izin verilmiş.

İşin bundan sonrası şöyle gelebilir:

“Bize ne salgından, lig maçlarına da seyirci alınsın, kulüpler para kazansın…”

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Kusura bakmasınlar ama bizim binlerce insanımızın canı, kulüplerin kazanacağı paradan, ya da milli maçlarda elde edilecek bilet gelirinden çok daha önemlidir.

Şimdi size bundan sonra olacaklar konusundaki tahminimi söylemek istiyorum…

Başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor olmak üzere bütün futbol kulüpleri sıraya girip “Madem milli maçta var, biz de seyirci isteriz” diye baskı yapacaktır.

Böyle spora can kurban!

EMİN ÇÖLAŞAN'IN NOTU: Yazımı tamamlayıp gazeteye gönderdikten sonra Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, aklın ve mantığın gereğini yaptı. Türkiye-Letonya maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi. Dikkatinizi çekerim, bu açıklamayı Federasyon değil, Sağlık Kurulu yapmak zorunda kaldı.