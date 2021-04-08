Amiralim kararını bekliyoruz

Sevgili okurlarım, millet olarak başımızda bir sürü dert var ve her biriyle ayrı ayrı boğuşmak zorunda kalıyoruz.

Korona…

Hayat pahalılığı…

İşsizlik…

Takkeli cübbeli amiral…

Ve son olarak emekli amirallerin bire bin katılmış söylentilerle birlikte darbe girişiminde bulunduğu iddiaları…

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En sonuncudan başlayalım… İktidarın tek taraflı propaganda mekanizması olanca hızıyla çalışıyor.

Televizyon kanallarının çoğunu açıyorsunuz, her birinde onlar var.

En başta Recep Bey…

Gece gündüz iktidar kadrolarının pembe haberlerini izlemek zorunda kalıyoruz. Herkesin siniri bozuk…

İşsizlik konusuna değinemeyenler, enflasyonun milleti ne durumlara düşürdüğünü ağzına alamayanlar şimdi darbe girişiminin (!) peşinde.

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Konumuz birkaç günden bu yana Deniz Kuvvetleri ve bildiri yayınlayan emekli amiraller.

Ancak Türkiye'nin gündeminde bir amiral daha var!

O emekli değil!

Halen Deniz Kuvvetleri İkmal Komutanı olarak görevinin başında.

Kışın siyah, yazın beyaz üniformasıyla görevde.

Bildiride imzası yok!

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10 gün kadar önce bu şahsın bir tarikat evinde çekildiği iddia edilen fotoğrafları medyada yayınlandı.

Kutsal üniformasının üzerine cübbe giymişti.

Kafasında takke ve sarık vardı.

Üstelik tekkenin kapısında kendisini resmi makam aracı bekliyordu.

Kırmızı plaka üzerinde tek yıldızlı makam aracı.

Fotoğraflı haber kamuoyunda bomba gibi patladı…

Ve milyonlarca insanımızın kafasında büyük kuşkular oluştu.

Bu habere inanmak zordu.

Türk Ordusu'nda böyle biri olamazdı!

Çoğunluk kuşkuyla karşıladı.

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Ama hemen iki gün sonra gerçekler ortaya çıkmaya başladı.

Evet, haber doğru idi…

Milli Savunma Bakanı bile olayı doğrulamak zorunda kaldı…

Fakat nedendir bilinmez, iki kurumdan bugüne kadar hiç ses çıkmadı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı!

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Sevgili okurlarım, bir amiral düşünün…

Ya da bir general, subay veya astsubay düşünün…

Üzerinde cübbe, başında takke ve sarıkla bir ibadet seansına katılıyor.

İbadet edebilir…

Ama o kılıkta değil.

Neresinden baksanız olacak şey değildir.

Yasalara ve Türk Ordusu'na karşı sergilenen büyük bir saygısızlıktır.

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Evet, bu fotoğraflar ortaya günler önce çıktı.

Milli Savunma Bakanı birtakım açıklamalar yapmak zorunda kaldı…

Böyle giysilere taraftar olmadığı anlamına gelen bazı sözler söyledi!

Amiral hakkında soruşturma başlatılmış…

Şimdilik bu kadar.

Bu sözleri de kamuoyu baskısı nedeniyle söylemek zorunda kaldığı kesin.

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Olayın soruşturulacak tarafı bu kadar zaman almaz.

Her şey belli, her şey belgeli.

Çağırırsın amirali, görevlilerini hazır edersin, sorgularsın, rapor yazılır ve iş biter…

Ya denir ki “Amiralin yasal haklarını kullanıp o giysilerle ibadete gitmiş olması çok normaldir…”

Ya da “Yaptığı suçtur ve bir TSK mensubuna yakışmaz. Gereken işlem yapılacaktır” deyip kararı ona göre verirsiniz.

Vatandaş mantığımla söylüyorum, söz konusu amiralin TSK'dan resmen kovulması gerekir ki, bundan sonrakilere örnek oluştursun.

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Bilindiği kadarıyla ortada karmaşık, çok yönlü bir soruşturma yok…

Hadise gayet basit…

Öyle şeyler vardır ki beklemeye ve daha fazla ertelenmeye tahammül yoktur…

Ve darbe iddialarından artık bıkan Türk Milleti “Doyurucu olması gereken” bu kararın bir an önce kamuoyuna açıklanmasını bekliyor.