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Atatürk’ün ordusuna takkeler, cübbeler!

Sevgili okurlarım, hele biz yaşta olanlar, kendimizi bildik bileli bir şeyi görmüş ve inanmışızdır…

Türk Ordusu Atatürkçüdür.

Türk Ordusu laikliğin koruyucusudur.

Cumhuriyet rejiminin bekçisidir.

Günün birinde birileri ortaya çıkıp bu gerçekleri inkâr etmeye kalkışsa onlara herhalde gülerdik.

Hele günün birinde birileri şöyle deseydi…

Arkadaşlar öyle bir zaman gelecek ki, sizin bazı general ve amiralleriniz başlarına takke, üzerlerine cübbe giyecek!..

Herhalde işi gırgıra vurup kahkahalar atardık.

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Ama bu oldu.

Bunu da gördük.

Türk Ordusu'nun bir amirali günün birinde tuhaf bir biçimde görüntülendi.

Resmi makam aracına binmişti.

Tarikat evi olarak bilinen bir yere gitti.

Üzerinde rütbeli beyaz üniforması, başında takkesi, sırtında cübbesi vardı.

Kameraya alınmıştı, hadisenin inkâr edilecek yanı yoktu.

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Olay kamuoyunda bomba gibi patladı…

Ve medyada sorular soruldu:

Şimdi bu şahıs hakkında nasıl bir işlem yapılacak?

Ordudan ihraç edilecek mi?

Bu konuda Saray'a, hükümete ve Milli Savunma Bakanlığı'na sorular soruldu.

Ne olacağını hiç kimse bilmiyordu.

Bilmemenin ötesinde ilgili makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmıyordu.

Israrlı bir suskunluk vardı!

İşin ilginç yanı, suskun kalmayı yeğleyenler arasında Amiral Bey'in kendisi de yer alıyordu.

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Söylemesi ayıp olmasın ama bu soruları ben de bu köşede (adı Mehmet Sarı olan bu amiralin ismini vermeden) birkaç kez sordum.

Kendisi dahil hiçbir yerden yine ses çıkmadı.

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Şu olanlara bakın siz…

Türk Ordusu'nun hem de üst düzeyde bir görevlisi günün birinde üniformasının üzerine geçirdiği takkesi ve cübbesiyle görüntüleniyor ama kendisi hakkında yapılan, ya da yapılacak bir işlem olup olmadığı gizli tutuluyordu.

Hadise aylar önce kameralarla belgelenmişti ama karar bir türlü alınamıyordu.

Onu ihraç etmeye iktidarın eli varmıyordu…

Belki de oylarıyla beslendiği dinci kesimlerden korkuyordu.

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Aramızda hep şunu tartışıyorduk…

Bu konuda Genelkurmay Başkanlığı karar alamaz çünkü ordudaki gücü ve ağırlığı yok edildi.

Amiralin bağlı olduğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise hiçbir şey yapamaz…

Çünkü onların etkinliği de yok edildi.

Peki kim alır?

Olsa olsa Milli Savunma Bakanlığı alır.

Üstelik o kararı Bakan Bey (Hulusi Akar) da tek başına alamaz.

Dünya lideri Recep Bey'in talimat vermesi gerekir.

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Aradan aylar geçti…

Ama hiçbir gelişme olmuyordu.

Sonuçta fısıltılar başladı:

“Kimse bu konuda başka bir karar beklemesin, amiralin kovulacağını falan aklından geçirmesin. Özlük hakları zarar görmesin diye onun durumu ağustos ayı başlarında yapılacak olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına getirilecek ve orada sessiz sedasız, özlük hakları açısından hiçbir zarar görmeden emekli edilecek. Böylece, yaptığı da yanına kâr kalacak”

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Merakla beklenen YAŞ toplantısı dün başladı…

Her yıl olduğu gibi Şura üyesi bakanlar ve komutanlar dünya liderimizin başkanlığında dün sabah Anıtkabir'i ziyaret edip saygı duruşunda bulundular.

Büyük liderimiz şeref defterine yazdı:

“Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurundayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler (çağdaş uygarlıklar) seviyesinin de üzerine çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz…”

Muasır medeniyetler!..

Ve 21. yüzyıl Türkiye'sinde, Atatürk'ün ordusunda, hakkında aylardan beri hiçbir işlem yapılamayan takkeli cübbeli bir amiral!

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Şimdi dua edelim de böyle başkaları da ortaya çıkmasın.

Olmaz olmaz demeyin, burası Türkiye abicim, her şey olur!

Bakarsınız bir süre sonra bu olaydan cesaret alan bazı başka TSK mensupları piyasaya çıkıp Atatürk'ün ordusunda boy gösterir…

Şalvarlı, terlikli, cübbeli ve belki de sarıklı!

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Mehmet Sarı isimli amiralin durumu YAŞ toplantısında görüşülecek.

Hakkında nasıl bir karar verilecek?

TSK'da kalmasına göz yumulur mu?

Ceza alır mı? İster misiniz bir de terfi ettirilsin!

Yok artık canım, o kadarı da olmasın yani.

Emin Çölaşan'ın notu:

Yukarıda okuduğunuz yazıyı dün öğle saatlerinde yazıp gazetenin İstanbul Yazı İşlerine geçmiştim.

YAŞ kararı bir süre sonra, saat 16 dolaylarında açıklandı.

Amiral Bey'in emekli edildiği bildirildi.

Dediklerim ve kuşkularım aynen çıkmıştı.

Aylar boyunca hakkında hiçbir işlem yapılmamış ihraç edilmemiş, başka bir ceza almamış, siciline toz kondurulmamış, tam tersine korunup kollanmıştı.

Bu durumda bize “Helal olsun bu iktidara, bakalım daha neler göreceğiz” demek kalıyor!