Bir Murat Bardakçı kitabı daha

Sevgili okurlarım, gazeteci arkadaşım Murat Bardakçı ile siyasi fikirlerimiz bazen uyuşmaz…

Ama Murat çok iyi bir yakın tarih araştırmacısıdır ve yazılarıyla birlikte bütün kitaplarını da hiç ara vermeden okumuşumdur.

Bir süre önce Hafız Hakkı Paşa'nın günlüğünü kitap yapmıştı.

Enver Paşa'nın yakın adamı, Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Anadolu'da Üçüncü Ordu Komutanı olan Hafız Hakkı Paşa cepheye Rus ordusunu perişan etme umuduyla gelmiş, ancak Sarıkamış önlerinde hezimete uğramıştı. On binlerce Mehmetçiğimiz o karlı dağlarda donarak şehit düşmüştü.

Hafız Hakkı da hezimetten kısa süre sonra tifüsten can vermişti. O kitap muhteşem bir belgeseldi.

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Şimdi elimde Murat Bardakçı'nın son kitabı var ve birkaç saatte okudum:

“Sizi serbest bırakmayı muvafık (uygun) bularak tatlik ettim (boşadım.)

Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın boşanmalarının belgeli öyküsü.”

(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.)

Acele bir evliliğin, mutsuz bir beraberliğin ve gürültülü bir boşanmanın belgeleri.

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Evet, kitabın her sayfası tümüyle belgelerden oluşuyor…

Türk Ordusu 9 Eylül 1922 günü İzmir'e giriyor. Mustafa Kemal Paşa 10 Eylül günü İzmir'e geliyor ve orada Latife Hanım'la tanışıyor.

Latife Hanım varlıklı bir ailenin yabancı diller bilen kızı. İzmir'deki görkemli konaklarını Paşa ve ekibinin emrine veriyor.

Aradan bir süre geçiyor, evlenmeye karar veriyorlar. O, Paşa'nın kafasındaki aydın kadın tipi.

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O zamanki dinî kurallarla 29 Ocak 1923 günü evleniyorlar. Latife Hanım Ankara'ya gelip Çankaya Köşkü'ne yerleşiyor.

Ancak dediğim dedik, sert, ödün vermez, inatçı biri. Örneğin Paşa'nın arkadaşlarıyla olmasına, içki içmesine herkesin yanında yüksek sesle karşı çıkıyor.

Aralarındaki tartışmalar sürüp gidiyor…

Ve 5 Ağustos 1925'te Paşa o zamanki dinî kurallara göre onu tek cümlelik bir notla, tek taraflı olarak boşuyor.

Kitabın adı da o belgeden geliyor.

Halen devlet arşivinde bulunan ve ilk kez açıklanan bir belge…

Evlendiklerinde Latife Hanım 22, Mustafa Kemal Paşa 39 yaşında idi…

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Kitabın tümü belgelerden oluşuyor… Murat Bardakçı özel izinle Cumhurbaşkanlığı arşivine girip konuyla ilgili bütün belgeleri araştırıp ortaya çıkarmış…

Kitapta çok, ama çok ilginç hususlar yer alıyor. Bu konuda bugüne kadar yazılıp söylenen bir sürü yalan, yanlış ve söylentiler de böylece çürütülmüş oluyor.

Mutlaka okumanızı öneriyorum.



Sevgili okurlarım, Türkiye'de çok iyi genç gazeteciler yetişiyor. Onlardan biri de Murat Ağırel.

Gazetecilik uğruna saldırıya uğradı, dayaklar yedi, cezaevlerinde yattı ama bir türlü uslanmadı!

Yazıları ve belgeli kitaplarıyla topluma ışık tutmaya devam ediyor.

Son kitabının adı “Parsel Parsel Ankara.” (Kırmızıkedi Yayınları.)

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Bülent Arınç bir süre önce “Melih Gökçek Ankara'yı (FETÖ'cülere) parsel parsel sattı” demişti. Sanırım kitabın ismi bu benzetmeden yola çıkarak konulmuş.

Bu kitabı mutlaka okumanız gerek.

Bir devletin başkenti böylesine soyulmaz. İnanılır gibi değil.

Yapılan işler öylesine ayyuka çıkmıştı ki, bu iktidar bile Gökçek'i istifa ettirmek zorunda kaldı.

Peki sonra neler oldu, görevden uzaklaştırılınca ne yapıldı?

Hiçbir şey!

Peki neden?

İşin içinde olanlar ısrarla şöyle diyor:

“Gökçek'in elinde ‘Birileri' hakkında öylesine yolsuzluk ve usulsüzlük belgeleri var ki, ona kimse daha fazla dokunamaz. Yargıda hesaba çekildiği takdirde bu iktidar onun karşısında duramaz!”

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Murat Ağırel'in kitabını okudukça şaşıracak, belki de “Bu kadarı olmaz” diyeceksiniz.

Ama burası Türkiye abicim, oluyor işte!

Murat giriş bölümünde şöyle diyor:

“Çok karmaşık ve girift bir örümcek ağı gibi ilişkiler içinden, sizi sıkmadan, sadece belgeli ve kanıtlı olanları yazdım. Gerçek olan ama belgeleyemediğim konular ve olaylar ise ‘ansiklopedi' olur.”

Okumanızı öneriyorum, Murat'a “Ellerine sağlık” diyorum.

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Emin Çölaşan'ın notu:

Bunları yazarken elime çok ilginç bir kitap daha geçti ama henüz okuyamadım:

Emekli albay, 28 Şubat sanığı olarak uzun süre cezaevinde yatırılan Alican Türk'ün kitabı..

“Bitmeyen Sömürü 28 Şubat. Yalanlar, Gerçekler, Belgeler.” (Galeati Yayıncılık.)

İlk fırsatta okuyacağım çünkü karıştırırken gördüm, içinde çok ilginç şeyler var.