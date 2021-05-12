Kanalizasyon boruları patlamak üzere

Sevgili okurlarım, bu güzelim ülkede olanları hayretle, ibretle ve dehşetle izlemeyi sürdürüyoruz.

İktidar bütün umutlarını yitirdi, ne yapacağını şaşırmış durumda.

İktidarın ne yaptığından ve bundan sonra ne yapacağından herhangi bir biçimde haberimiz yok.

Fırtınaya yakalanmış küçük bir tekne gibi bodoslama gidiyor…

Ama olan Türk Milleti'ne oluyor.

Onlar yanlış yapıyor, arada milyonlarca insanımız eziliyor.

Koskoca bir ülke sürekli yalanlarla yönetiliyor.

Daha iki gün önce kendilerince resmi rakamı açıkladılar:

İşsizlik rakamları düşmüştür!

En az 15 milyon kişinin işsiz olduğu bir ortamda bu yalana çocuklar bile güler.

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Son gelişmelere bakınız!..

Mafya devreye girdi.

Canlı yayınlar yapılıyor, mafya liderleri konuşuyor, suçlamalarda bulunuyor.

En üst düzey bazı komutanların karanlık kesimlerle ilişkileri, fotoğrafları yayınlanıyor.

Bazı Türk “İş adamlarının” Güney Amerika'da bazı liman işletmelerini satın aldığı ortaya çıkıyor.

Güney Amerika'da özellikle bazı ülkeler var ki, bunlar dünya uyuşturucu ticaretinin merkezi.

Kolombiya bunların en önde geleni.

Güvenlik güçleri tarafından yıllar önce öldürülen en büyük uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın memleketi.

Ama Kolombiya kaynaklı dünya uyuşturucu trafiği o ülkede olanca hızıyla sürüp gidiyor…

Bizim bazı “İş adamları” da Kolombiya'da bir limanı satın almışlar.

Sevkiyat için hazırlanan yüzlerce kilo kokain enselenmiş.

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Sadece uyuşturucu değil…

İntiharlar, tecavüzler, cinayet iddiaları, irili ufaklı kripto para vurgunları birbiri ardına sürüp gidiyor.

Aralarında çok önemli bazı eski ve yeni siyasetçilerin yakınları var.

Bazıları yurt dışına kaçmış durumda.

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Sedat Peker bu sürecin tam da göbeğinde yer alan, yurt dışına kaçan bir “İş adamı.”

Sosyal medya üzerinden söylediği sözler ve birkaç günden bu yana yaptığı suçlamalar insanın kanını donduruyor.

Bildiklerinin sadece bir bölümünü anlatıyor olsa gerek.

Daha neler söyleyeceği bilinmiyor ama tahmin ediyorum çok önemli olayları anlatmayı sürdürecek.

O konuştukça ortaya “Derin ilişkiler” çıkıyor.

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Bu durumda akla şu soru geliyor:

Peker acaba yalan mı söylüyor?

Bilemem ama kim olursa olsun bu kadar yalan söylemesi çok zordur.

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İşin içinde siyasetçiler var…

Kolombiya'da satın alınan uyuşturucu limanları var…

İddialara göre en üst düzeyde olmak üzere bazı siyasetçiler, onların yakınları, komutanlar, polis, jandarma, bazı yargı mensupları ve mafyanın kendi elemanları var.

Peki ama ortalıkta böylesine skandal iddialar varken iktidar ne diyor, ne yapıyor?

Ne Saray konuşuyor, ne de hükümet!

Onlar yine aynı taktiği uyguluyor:

Bilmiyoruz, görmedik, duymadık!

Oysa ortalıkta kıyamet kopuyor.

Ama gelin görün ki hem devlet yapısı, hem de ‘şahsım iktidarı' iflas etmiş durumda.

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Karşılıklı iddialar ve açıklamalar artık ortaya döküldü.

Bundan geriye dönüş yok…

Peki yargı, özellikle de Cumhuriyet'in savcıları bu durumda ne yapıyor?

Hiçbir şey.

Türkiye'nin dibine ihanet tohumları ekilmiş, kimse sesini çıkaramıyor.

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Sevgili okurlarım, bunun temel nedenini de birkaç cümle ile açıklamak isterim.

Her gün karşımıza “Allah, din, iman” diye çıkıp din sömürüsü yaparlar ama bunlarda zerre kadar Allah korkusu yoktur.

Eğer olsaydı rezaletin bu kadarına göz yummaz, hiç değilse iktidar gücünü kullanıp sözlü bile olsa bir tepki verirlerdi.

Oysa kanalizasyon boruları tıka basa pislikle doldu, patlamak üzere.

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Doğru veya yalan olduğunu bilemem ama Sedat Peker'in açıklamalarını önemsiyorum.

Birilerinin konuşması gerekiyordu, o ön aldı…

Ve gemileri yaktı…

Kervana başkalarının da katılıp katılmayacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.

Bizim iktidar cephesini soracak olursanız, onların şimdi zamanı yok!

Onlar Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgileniyor!..

Onu bir çözebilseler ülke sorunlarına, patlamak üzere olan lağımlara bir bakacaklar ama ortam henüz uygun değil!