Kurban bağışları LÖSEV’e…

Sevgili okurlarım, Türkiye'de bu iktidar döneminde yıllardan bu yana çok ciddi bir “Kurban sorunu” yaşanıyor.

Kurban derileri ve kurban etindeki büyük kazançlar İslamcı örgütlerin her zaman ağzını sulandırır. Bunlar vatandaşın kurbanına bile göz dikmiştir.

Arkalarında iktidar desteği vardır.

Bu İslamcı dernekler ve İslamcı vakıflar bu işten her yıl trilyonlar kazanır ama bu paraların nereye gittiği, nereye harcandığı ve kimlerin cebine hortumlandığı hiçbir zaman bilinemez.

Bazıları toplumu kandırır…

“Kurbanı sizin adınıza Afganistan'da, Bangladeş'te, Somali'de, Burkina Faso'da, Filistin'de kesip oralardaki Müslüman kardeşlerimizin karnını doyuracağız!..”

Sonrası ise meçhul!..

Toplanan paralarla hangi kurbanlar, nerede kesildi, eğer kesildiyse kimlere, nerede dağıtıldı, bilmek asla mümkün değildir.

Deniz Feneri olayını unutmadık!

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Geçmiş yıllarda bu İslamcı kesimin kurban derileri ve kurban bağışları açısından bir tek ciddi rakibi vardı… Ve bizler her kurban bayramı öncesinde defalarca çağrıda bulunurduk:

“Ey vatandaş, kurbanını bunlara kaptırma. Bağışını Türk Hava Kurumu'na yap, derisini de oraya ver…”

Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumu böylece her yıl epeyce gelir elde etmiş olurdu.

AKP iktidarı bu kurumu da yaralayıp etkisiz duruma getirmek için elinden gelen her şeyi yaptı ve sonuca ulaştı.

Türk Hava Kurumu şimdi ne yazık ki etkisiz duruma getirildi.

Kurban bağışları konusunda devreden çıkarıldı, adı falan artık unutuldu gitti!

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Peki ne yapmalı, yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban bağışlarını nereye vermeli?

Akla hemen iki isim geliyor:

Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV… (Lösemili Çocuklar Vakfı.)

Bu yazıda size LÖSEV'den kısaca söz edip “Bağışlarınızı oraya verin” diyeceğim.

Lösemi hem büyüklerde, hem de özellikle çocuklarda yoğun görülen bir kanser türü. Erken teşhis edildiği ve düzgün bir tedavi uygulandığı takdirde hayat kurtarılıyor.

Ankara'da bu amaçla kurulmuş LÖSEV hastanesi var.

Türkiye'nin en modern ve kanser konusunda en donanımlı hastanelerinden biri.

400 yataklı…

Ancak Sağlık Bakanlığı hiçbir gerekçe göstermeden sadece 200 yatağa ruhsat veriyor. 200 yatak ise yıllardan beri boş bekletiliyor!

Hastaneye yeni doktorlar alınmasına da izin vermiyor. Bakanlığın izni olmadan doktor almanız mümkün değil.

İnanılır gibi değil ama böyle.

Hastaların yarıdan fazlası kanserli, diğerleri arasında her çeşit hasta var.

Her kanserli hasta tamamen ücretsiz tedavi ediliyor.

Üstelik aynı Sağlık Bakanlığı, LÖSEV hastanesinin en modern tedavi gereçlerine bile ruhsat vermiyor, bunların çürümeye terk edilmesine göz yumuyor.

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Size LÖSEV'i çok kısaca tanıtmak istiyorum. Kurban bedeli dahil her türlü bağışlara açık.

Türkiye'nin dört bir yanındaki lösemili çocuklar burada tedavi ediliyor, hastane dışındaki tüm harcamaları da ayrıca karşılanıyor.

Pijamaları, oyuncakları, günde altı öğün et yemekleri, etleri korumak için evlerindeki buzdolapları, ilaçları ve annelerine verilen maddi ve manevi destekler dahil.

Bu yılın kurban bağışı bedeli 1.450 lira olarak belirlenmiş.

Kurbanlar sizin adınıza, Diyanet'in ilkeleri doğrultusunda vekaletle, imam, noter ve veteriner hekimler eşliğinde kesiliyor.

Ancak bağışınız mutlaka kurban konusunda olmak zorunda değil. Her türlü maddi bağışlarınız da LÖSEV tarafından severek kabul ediliyor.

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Tüm banka şubelerinden bağış ekranları aracılığı ile işletim ücreti ödemeden LÖSEV adına masrafsız bağış yapılabiliyor.

LÖSEV'in son 10 yılda lösemili ve kanserli çocuklara yaptığı maddi yardımlardan kısa birkaç örnek:

Annelerin banka hesaplarına çocukların yiyecek ve giysileri için nakit yardım 65 milyon lira.

Et, temel gıda, giysi, eşya olarak 90 milyon lira.

Sağlık, ilaç, tedavi yardımı olarak 160 milyon lira.

Bunlar sadece sizler gibi duyarlı vatandaşlarımız ve yaptığınız bağışlar sayesinde karşılanmış.

Belki bilmeden, farkına bile varmadan nice hastaların hayatını kurtarmışsınız.

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Eğer ulaşmak isterseniz, size LÖSEV'in internet adresini de vereyim:

www.losev.org.tr

Ayrıntılı bütün bilgileri oradan öğrenmeniz mümkün.

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Emin Çölaşan'ın notu: LÖSEV bu iktidar tarafından niçin engelleniyor, Türkiye'nin en modern sağlık tesislerinden biri olan tam kadrolu hastane niçin 200 boş yatakla tutuluyor, en modern tedavi cihazlarına bile niçin ruhsat verilmiyor?

Yazık değil mi, günah değil mi?

Kendi üniversitesine devletin bina ve arazilerini torpille tahsis ettiren Sağlık Bakanı acaba neyi amaçlıyor?

O kanserli çocuklara ve yetişkin hastalara acımıyor mu?

Üzerinde durulması gereken çok önemli bir konulardır.