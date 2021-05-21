Lütfen konuşunuz sayın büyüklerim!

Sevgili okurlarım, ülkede kıyametler kopuyor. Sedat Peker tarafından yapılan suçlamaların video kayıtları yaklaşık 23 milyon kişi tarafından hayretle ve ibretle izleniyor.

Bu bir rekordur.

Sadece Türkiye değil, belki dünya rekorudur.

İzleyenlerin bazıları belki Peker'e kızıp küfrediyor, “Şimdi bunları söylemenin sırası mı be kardeşim, sen ne yaptığının farkında mısın” diyordur.

Ancak şunu görüyoruz!..

Yandaş medya onun sözlerine ve iddialarına ne ekranlarında, ne de sayfalarında yer veremiyor…

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İnsanlar birbirine soruyor:

“Sedat'ı bugün izledin mi, ne dedi!”

Onun söylediklerinin çoğunun gerçek olduğunu biliyoruz.

En azından soyut bazı yalanlamalar dışında bugüne kadar herhangi bir somut yalanı ortaya çıkmadı.

Ama Türkiye sarsıldı…

Ve açıklamaları devam ettiği sürece çok daha ilginç, ülkemiz açısından çok daha vahim tabloların ortaya çıkacağını tahmin etmek zor değil.

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Türkiye'de işler iyice karışmış durumda…

Kimin eli kimin şeyinde, belli değil.

Karşımızda duran en büyük gerçek, Türkiye soyuluyor.

Soyanlar, vurgun yapanlar kim olursa olsun bu gerçek değişmiyor.

Sürecin içinde her kesimden, özellikle iktidar kesiminden kimseler var.

Eski siyasetçiler, yeni siyasetçiler, devleti yönetmekte olan bir takım şahıslar ve bazı gazeteciler…

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Yolsuzluk, hırsızlık, vurgun ve soygun ne yazık ki bu iktidar döneminde hız kazandı, kar topu aşağıya doğru yuvarlandıkça çığ gibi büyüdü…

Ve o afetin altında şimdi bugünkü iktidar kaldı.

Şimdi bazı iktidar yandaşları şöyle düşünüyordur:

“Biz bu yalanları bir mafya babasının ağzından mı duymak zorundaydık!”

Doğrudur.

Keşke öyle olmasaydı.

Ama büyüklük kompleksine kapılan bu iktidar hiçbir uyarıya aldırış etmedi.

Devleti bütün kurumlarıyla ele geçirmişlerdi.

Asık ve kasıntı suratlarla kendini dev aynasında gördü, her şeyi inkâr etti, görmezden gelip üzerini örttü ve her konuda muhalefet partilerini suçlamaya kalkıştı.

Toplumun tepkisi giderek büyüyor, bunu bile görmezden geldi.

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İşte bu ortamda devreye Sedat Peker'in videoları girdi.

Milyonlarca eve, milyonlarca iş yerine, okullara, hastanelere, aklınıza gelen ve gelmeyen her yere…

Bazıları küfretmek zorunda kalsa bile büyük kitleler, aradıklarını onun sözlerinde, onun anlattıklarında buldu.

Peki ama mafya babası Sedat Peker niçin, hangi nedenle konuşuyor?

Bazılarının iddia ettiği gibi devre dışı bırakıldığı için mi?

Çıkar kavgası mı?

Ya da başka nedenleri mi var?

Bu soruların yanıtını biz veremeyiz.

En azından ben veremem çünkü gazeteci olsam bile bilemiyorum.

Onu başkaları düşünmeli.

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Sevgili okurlarım, Türkiye'de adına Cumhurbaşkanlığı rejimi denilen yeni bir sistem devreye sokuldu.

Meclis var ama yok, etkinliği ve yetkileri elinden alındı.

Başbakan yok, Bakanlar Kurulu yok!

Şimdi o kurulun adına kabine diyorlar! Halk tarafından seçilmemiş, tepeden seçilen, Meclis'e karşı sorumlu olmayan birilerinden oluşan bir kurul.

Her şey Saray'da oturmakta olan ‘Tek adam' ve onun dışarıdan destekçisi olan kraldan fazla kralcı ikinci bir genel başkan tarafından yönetilip karara bağlanıyor.

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Bizim bildiğimiz dünya lideri Recep Bey en olur olmaz konularda bile konuşup görüş açıklar, sert çıkar, azarlar ve gerektiğinde bütün dünyaya posta koyardı.

İsrail'den AB'ye, Rusya'dan ABD'ye, Fransa'dan Çin'e, Yunanistan'dan İtalya'ya kadar her yere!..

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Şimdi dikkat ediniz…

Sedat Peker'in yapmakta olduğu açıklamalar sonrasında Devlet Bey'le ikisi suspus oldu, konuşmuyorlar!

Şimdi bazıları şöyle diyecektir:

“Onlar Türkiye'yi yöneten iki büyük devlet adamı! Ne yani, bir mafyacıyı adam yerine koyup ona yanıt vermelerini mi bekliyorsun!..”

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Kusura bakılmasın ama durum pek de öyle değil…

Mafya babası bile olsa birisi ortaya çıkıyor, bazı olayları ve yaşadıklarını anlatıyor, milyonlarca kişi bu videoları izliyor ama bizimkiler ısrarla ses vermiyor.

Özetle onların çoğu siyasi açıklamalar.

Yani bu işin içinde, sayın büyüklerimizin davranış biçiminde sizce bir terslik yok mu?

Burada bir kez daha (ve haddim olmayarak) bu iki saygın ve değerli büyüğümüzden istirham ediyorum.

Lütfen konuşunuz!

Unutmayın, seçim zamanı yaklaşıyor!

Sedat Peker'in bugüne kadar söyledikleri ve bundan sonra yapacağı tahmin edilen açıklamalar, sessiz kaldığınız sürece sizi zor durumda bırakır.

Altında ezilirsiniz.

Bir şeyler söyleyiniz, gerekirse muhalefeti suçlayınız.