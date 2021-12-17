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Milletin vekili!

Sevgili okurlarım, belli yerlere gelmiş insanların dün ak dediğine bugün kara demesi, dün övgüler düzdüklerini bugün tu kaka ilan etmesi, Türkiye'de sık görülen durumlardır!

Ya da bunun tam tersini yapması…

Dün kara çaldıklarını bugün yüceltmesi!

Böyleleri karşımıza siyasette de çıkıyor. Ben bu gibileri hayatım boyunca hiç anlayabilmiş değilim.

Bir insanın belli konularda fikirleri değişebilir…

Ama geçmişte söylediklerinden, ya da yaptıklarından bugün 180 derece çark etmesini aklım ve mantığım kabul etmiyor.

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Bizim gazetede birkaç gün önce kısa bir haber vardı ama gözden kaçtı…

Muhabir arkadaşımız Deniz Ayhan'ın haberi…

Dün haberin gazetede yer almayan tam metnini arşivden çıkarıp okudum, doğrusunu isterseniz okudukça şaşırdım, kendi kendime sordum…

İnsaf yani, bir insan bu kadar dönebilir mi!

Sözünü ettiğim kişi öyle sıradan biri değil.

Halen Meclis'te, milletvekili!

Son seçimde Antalya'dan seçilmiş…

İYİ Parti milletvekili.

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Sonra ne olduysa çark etmiş, partisinden istifa edip AKP'ye transfer olmuş.

48 yaşında, göz doktoru.

Adı Tuba Vural Çokal.

Bir insan partisinden şu veya bu nedenle istifa edip başka partiye geçebilir. Ama dün amansız bir biçimde eleştirdiği iktidar partisine geçip 180 derece yön değiştirmesi inanılır bir olay değildir.

Akla bir sürü şeyler getirir!

Evet, kısa süre öncesine kadar İYİ Parti milletvekili idi.

O zaman iktidarı en sert sözlerle eleştiriyordu. Onu Meclis'te ve dışarıda izleyen bazıları “Vay bee, helal olsun… Yürekli kadınmış” diyordu…

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Partisinden istifa ederken gerekçesini açıkladı:

“Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak!..”

İYİ Parti milletvekili olduğu dönemde AKP iktidarını yerden yere vuruyor, kabine toplantılarını eleştiriyordu:

“Bunlar kabine değil kabile. Ejder meyvesi yiyip 500 milyon dolarlık uçağa biniyorlar. AK Saray'da oturuyorlar. Yandaşları en ballı maaşları alıyor… Bakanlar artık birilerinin damadı, oğlu, ya da derneğinde yönetici olanlar arasından seçiliyor.”

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Ve devam ediyordu…

“Atatürk'ü yok sayıp hutbe okutan Diyanet'le, Atatürk'ü yok sayıp Cumhuriyet Bayramı kutlayan valilerle ülke yöneten sizlerin bizi yok sayması gayet doğal. Cumhuriyet ve Atatürk'e sövenlere, halkı kutuplaştıranlara ise kılını kıpırdatan yok…

Ejder meyveli smoothy desem kilosu dört bin lira olan beyaz çay davacı olacak! Araç filosu desem 500 milyon dolarlık uçağın hatırı kalacak. Yıllık masrafı 6 milyar 480 milyon lira olan, içi danışmanların da danışmanlarıyla dolu Ak Saray'ınız var… Mutfaklarda ise yangın, pahalılık, yoksulluk ve işsizlik var…

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İYİ Parti milletvekili Tuba Hanım doğrusu çok güzel şeyler söylüyordu!

“Gel artık bu özlem bitsin dedikleri FETÖ'yü kendilerinden başka herkese yapıştırdılar… Bir asgari ücretli bile sizin yandaş müteahhitlerinizden daha çok vergi ödüyor… Adınız Adalet ve Kalkınma ama hukuk ve adalet her gün zedeleniyor…”

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Birkaç gün önce bütçe görüşmelerinde Meclis kürsüsüne bir kez daha çıktı. Ama bu kez cebinde AKP milletvekili kimliğini taşıyordu:

“Hükümetimiz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'si doğrultusunda kararlı bir şekilde çalışmaktadır…”

Daha önce “Bunlar kabine değil kabile” diye suçladığı bakanlar için ise şöyle dedi:

“Bakanlarımızın yaptığı tüm hizmetler için milletim ve ülkem adına onlara teşekkürlerimi sunuyorum.”

Biz de sana teşekkürlerimizi sunuyoruz değerli hanımefendi!

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Akıl vermek haddime düşmez ama AKP, Tuba Vural Çokal gibi milletvekillerinin değerini bilmelidir!..

Dün İYİ Parti'de iken Meclis kürsüsünde söylediği sözler artık geride kaldı.

Önemli olan AKP'ye geçtikten sonra aynı kürsüde şimdi söyledikleridir.

Milletimin vekili!

Helal olsun sana!