Muhalefete kurulan tuzak

Sevgili okurlarım, tam 19 yıldan beri Türkiye'yi yönetmekte olan AKP iktidarının suyu artık iyice kaynadı.

O ilk yılların balayı süreci, cicim yılları çoktan sona erdi.

Bırakın balayını bir yana çöküş başladı.

Şimdi ne yapacaklarını iyice şaşırmış durumdalar.

Aslında bu çöküşün sonuçlarının çok daha önce ortaya çıkması gerekirdi ama devreye MHP girdi.

İktidara kayıtsız şartsız destek veren, bazı konularda AKP'den bile hızlı çıkan kraldan fazla kralcı bir parti…

AKP şimdi o parti sayesinde ayakta durabiliyor.

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Küçük ortak öylesine hızlı ki, yeni anayasa taslağını bile birkaç gün önce madde madde açıkladı.

Ciddiye alınacak bir yanı yoktur.

Öyle de sırayı başkasına kaptırmak kolay mı, büyük ortak durur mu!

Onlar da hemen açıklama yaptılar:

“Bizim yeni anayasa önerilerimizi de en kısa zamanda açıklayacağız!”

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Tuzak işte burada yatıyor.

Kendi taslaklarından sonra bütün muhalefet partilerine, ama özellikle de CHP-İYİ Parti ikilisine çağrıda bulunacaklar.

“Biz sıramızı savdık. Şimdi gelin siz konuşun kendi önerilerinizi açıklayın bakalım!”

Muhalefet yanıt vermediği sürece onları millete şikâyet edip kendi görüşlerini o yolla yutturmaya kalkışacaklar:

“Anayasadan şikâyetçi olan, yeni bir anayasadan dem vuran bunlar değil miydi, bakın şimdi ağızlarını bile açamıyorlar.”

Ancak İYİ Parti daha ikinci gün akıllıca bir iş yapıp görüşünü bildirdi:

“Biz MHP'nin hazırladığı bu metni tümüyle reddediyoruz.”

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Ortada fol yok yumurta yoktu…

Peki MHP bu açıklamayı durup dururken niye yaptı?

Böyle bir öneri geleceğinden büyük ortağın acaba haberi var mıydı, yok muydu?

Elbette vardı.

Oyunu birlikte oynuyorlar.

Küçük ortak Devlet Bey'in, büyük ortağın izni ve onayı olmadan böyle bir sunum yapması mümkün değildi.

Türkçede bunun adına danışıklı dövüş diyoruz.

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Hepsini bırakın bir yana, MHP tarafından piyasaya sürülen yeni anayasa önerilerinde örneğin bağımsız yargının nasıl kurulacağı anlatılmıyor.

Bence Türkiye'nin en önde gelen sorunlarından biridir.

Yargı, A'dan Z'ye kadar bugünkü iktidarın sopasına dönüşmüştür.

Adalet mekanizması tümüyle iktidar partisinin emrine terk edilmiştir.

Hem bağımsızlığını, hem de tarafsızlığını yitirmiştir.

Anayasaya bu konuda soyut hükümler koyup yargı bağımsız ve tarafsızdır demek yetmez.

Onu nasıl ve hangi anayasa maddeleriyle sağlayacağını Türk Milleti'ne birebir anlatacaksın kardeşim!..

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Rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık ve israf Türkiye'nin en büyük yüz karalarından biridir.

Türkiye iktidar eliyle ve yandaşlar kullanılarak dibine kadar soyulup sömürülüyor.

Bu süreç artık ceza kanunlarıyla önlenemez.

O halde ne yapılacak?

MHP bu konuda de öneri getiremedi.

(Laik Cumhuriyet'in elden gitmesi, din devleti kurma yolundaki çabalara burada şimdi değinmiyorum.)

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Anayasada cumhurbaşkanının “Tarafsız” olduğu vurgulanıyor.

Üstelik bu konuda namusu ve şerefi üzerine ant içiyor.

Şu komediye bakınız, aynı zamanda partisinin genel başkanı olan şahıs tarafsız kalacak!

Bu konuda ne diyor MHP acaba!

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Eğer benim gibi sıradan bir vatandaşa soracak olursanız…

Derim ki muhalefet partileri yeni anayasa konusunda şimdilik sessiz kalmalıdır.

Yapılacak şey AKP'nin bu konuda getireceği önerileri beklemek ve bombardımanı ondan sonra başlatmaktır.

Yani muhalefet partileri, AKP-MHP ikilisinin bu tuzağına düşmemeli, en az onlar kadar akıllı ve uyanık olduklarını bir kez daha kanıtlamalıdır.

Yeni anayasa hazırlamak MHP'nin şimdi yaptığı gibi öyle basit, ben yaptım oldu diyerek geçiştirilecek bir iş değildir.

Karmaşık ve uzun bir süreç gerektirir.

“Ben yaptım oldu, alın size 100 maddelik yeni anayasa” gibi sözler ciddiyetten uzaktır.

Amaç açıktır, yeni birtakım siyasi oyunlarla, muhalefet partileriyle birlikte Türk Milleti'ni de tuzağa düşürmektir.

Aman dikkat.