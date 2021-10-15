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Ne işimiz var oralarda?

Sevgili okurlarım, Türk askeri Avrupa, Asya ve Afrika'da, üç kıtada görev yapıyor…

Avrupa'da Bosna, Kosova.

Asya'da Suriye, Irak, Azerbaycan.

Afrika'da Somali, Libya.

Arada bizim bilmediklerimiz de mutlaka vardır.

Afganistan'da bile vardık ama yönetimi Taliban ele geçirince çekilmek zorunda kaldık.

Belli yerlerden, özellikle Suriye ve Irak'tan neredeyse her gün şehit cenazeleri gelmeye devam ediyor.

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Taliban gelince, daha doğrusu ABD pılını pırtısını toplayıp ayrıldığında biz de Afganistan'dan çıkmak zorunda kaldık.

Bizi yönetenlerin tek amacı şimdi Taliban'la sıcak ilişkiler kurmak ve belki inanmayacaksınız ama bu yolla para kazanmak.

Eğer Afgan ülkesinde bazı yatırımlar yapılacaksa pay kapmak.

Bizi şu anda yönetmekte olanlar için paranın nereden ve nasıl geleceği hiç önemli değildir! Gelsin de kimden gelirse gelsin!..

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Taliban şeriatçı imiş…

Bizimkiler için hiç önemli değildir.

Taliban'da hak hukuk gibi kavramlar asla yokmuş…

Hiç dert değil, bizi yönetenlerde de yok.

Taliban, karşıtlarını kıtır kıtır kesermiş…

Burada biraz durup hakkını verelim zira bizimkiler hiç kimseyi kıtır kıtır kesmiyor!

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Evet, bu Taliban belası şimdi Afganistan'ı ele geçirmiş durumda. Bundan sonra neler olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil.

AKP iktidarı haftalar önce bunlara mesajını göndermişti:

“Siz Müslüman, biz Müslüman! Sıcak ilişkiler kurmaya hazırız.”

İhale alıp mal satıp para kazanacaklar ya!

Ama gelin görün ki Taliban rejiminde para yok. Hem de kimin eli kimin cebinde belli değil.

Üstelik kendileri züğürt, bize hangi ihalelerden avanta verecekler!

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Taliban'ın Dışişleri Bakanı olan şahıs ve ekibi dün Ankara'ya geldi ve devlet protokolü ile karşılandı.

Bir dahaki gelişlerinde onları Anıtkabir'e bile götürüp şov yaparlarsa sakın ola ki şaşırmayın!

Heyet şimdi bizim uyanıklarla görüşmeler yapıyor.

AKP çevreleri hemen yaymaya başladı:

“Ne önemli bir ülke olduğumuzu gördünüz mü, dünyada ilk olarak bize geldiler!..”

Sarıklı, terlikli, entarili Taliban heyetine şimdi öneriler yapılacak:

“Bizim müteahhitler çok iyidir. Hele bizim vurguncu yandaş müteahhitlerimiz vardır ki kapının önünde esas duruşta bekleyip torpille iş kapma yarışına girerler. Bu ihale işlerini bize bırakın, hallederiz! Siz yeter ki paradan haber verin.”

Vay Türkiye Cumhuriyeti, ne hallere düştün sen!

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Benim endişem şudur!..

Yapılan pazarlıklar sonunda Mehmetçiğin Taliban'ı koruma göreviyle yeniden Afganistan'a gönderilmesi ve bu kez oradan gelecek şehit cenazelerini karşılamak zorunda bırakılmamızdır.

Bilindiği kadarıyla son zamanlarda Suriye'den getirilen şehit cenazeleri 70'i aştı.

Askerlerimiz ve polislerimiz…

Irak ve Libya şehitleri bu rakamdan hariç.

Aslan gibi vatan evlatları oralarda acaba ne uğruna can veriyor, sorumlusu kimdir, bu sorulara boşuna yanıt aramayın.

Bulamazsınız.

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Biraz düşünelim lütfen, ne işimiz var bizim oralarda?

Ne işimiz var Somali'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta?

Bu sorulara yanıt veremeyenler birkaç günden beri yine kükremeye başladılar!

“Çok yakında Suriye üzerine büyük bir harekat düzenleyebiliriz!”

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Asker değilim, bu işlerden pek anlamam…

Ama şu sorulara yanıt isterim…

Eğer yapılacaksa, böyle bir harekat düşmana önceden haber verilir mi? Böylece düşman uyandırılır mı?

Bu iktidar benzer nutukları geçmiş yıllarda da atıyordu:

“İnşallah Allah'ın yardımıyla Şam'ı ele geçirip cuma namazını Emeviye Camisi'nde hep birlikte kılacağız!”

Bizim karnımız bu palavralara tok.

Ne Şam'ı ele geçirebildiler, ne de Suriye'nin en büyük camisinde namaz kılabildiler!

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Zaten bu yeni operasyona girişseler bile iki gün sonra karşımıza en başta ABD ve Rusya çıkıp “Hop dedik Tayyip” der ve Türk askerini geri çekilmeye mecbur eder.

Bu gerçekleri bizden çok daha iyi biliyorlar.

İktidarın ellerinden kayıp gitmekte olduğunu gördüler.

Şimdi amaç bu gibi savaş tehditlerini piyasaya sürüp oy avcılığı yapmak. Eğer yiyen olursa!

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Acayip bir ülke olduk…

Akıl, mantık, sağduyu, bilim, her şey bir tek şahsın anlayışına kaldı.

Hadise nereye kadar böyle gider, bilen yok.

Bu işler öyle tereyağından kıl çeker gibi kolay değildir.

Harekat başlar, bir bakarsınız ki dolar 19 liraya zıplayıvermiş!

Ne güzel söylemiş atalarımız…

Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.