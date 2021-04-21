Sarıklı cübbeli amiral olayında kuşkular…

Sevgili okurlarım, güvendiğimiz Türk ordusunda neler oluyor, birileri neler yapıyor?

Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor!..

Neden?..

Çünkü karşımızda yanıtı özellikle verilmeyen, ya da verilemeyen kuşkulu bazı sorular var.

Bazı konuları ısrarla yazdığımız, ısrarla sorduğumuz için sizlerden belki de özür dilemek zorundayız!

Ama iş gerçekten çok ciddi.

★★★

Generallik, ya da amirallik mertebesine ulaşmak her orduda olduğu gibi bizim ordumuzda da gurur verici bir şeydir.

Öyle idi!

Ama biz haftalardan beri, ilk kez tanık olduğumuz bir olayı tartışıyoruz.

Cübbeli amiral!

Sadece cübbeli değil, aynı zamanda takkeli ve sarıklı…

Fotoğraflarının çekildiği ibadet yerine (tekke, mescit vesaire) devletin kendisine tahsis ettiği resmi makam aracıyla gidiyor.

Kırmızı plaka üzerinde tek yıldız…

Ve aracın üzerinde amirallik forsu.

★★★

Olay bütün yönleriyle ortaya çıktı…

İnkâr edilmesi mümkün değil.

Gazetecilik açısından dört dörtlük belgeli bir haber.

Cumhuriyet ordusunda böyle biri!..

Zaten iktidar ve kendisi dahil hiç kimse aksini söyleyemedi.

Şaşırtan husus şu:

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ‘sessizliği' korumakla yetiniyor.

Saray da öyle.

★★★

Türk ordusu gibi bir kurumun belli ve vazgeçilmez kuralları vardır.

Örneğin…

-Herhangi bir komutan ‘sabah uyanamadım, geç kaldım' deyip askerlerinden pijamasıyla tekmil alamaz.

-Birliğinde mayo ile dolaşamaz.

-İçki masası kuramaz.

Bu örnekleri istediğiniz kadar çoğaltın!

★★★

Varsayalım bir kadın subay veya astsubay mini etekle dolaşıyor.

Dekoltesi, göğüsleri dışarıya fışkırmış.

Bırakın amiral ya da general olmasını bir yana, herhangi bir subay üniformasının altına şort giymiş.

Üstte devletin üniforması, ayaklarında tokyo terlik…

Bunlar kabul edilebilir mi?

Bu gibiler hakkında derhal soruşturma başlatılmaz ve gereği yapılmaz mı?

Soruşturmanın sonucu konusunda kamuoyuna bilgi verilmez mi?

★★★

Bizim takkeli cübbeli amiral suçüstü yakalandı…

Söyleyecek bir sözü yoktu.

Zaten hiç konuşmadı, konuşamadı.

Böyle bir durumda konuşması zaten beklenemezdi.

★★★

Gerçekleri görelim…

Bu olayda Türk ordusu milletimiz indinde rencide edildi, incitildi.

Ama gelin görün ki ülkeyi yönetenler böyle düşünmüyor.

Eğer öyle olsaydı amiral hakkında gerekli işlemler derhal başlatılır ve sonucu hakkında kamuoyuna bilgi verilirdi.

İktidar yetkilileri arada sırada “Biz bu olaydan rahatsız olduk” gibi laflar etse de, rahatsız oldukları falan yok.

Onların bütün derdi sonucu gizlemek, belki de amirali bu yolla aklamış olmak.

Aksi takdirde sonucu açıklamış olmaları gerekirdi.

★★★

Ne düşündüklerini şimdi size bir cümle ile söyleyeyim:

Konuyu unutulmaya ve uyutulmaya terk etmek!

Bu amaca ulaşmak üzere olduklarını da yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz.

İşin başında ordumuzun kurumlarına, hatta AKP iktidarına bile sonuna kadar güveniyor, “Gerekli işlem mutlaka yapılacaktır” diyorduk…

Ancak düne kadar tık yoktu.

Bu durumda akıllara ister istemez şu soru geliyor:

Acaba bu gibi sarık ve cübbe niyeti olan üniformalılara bundan sonrası için yol mu veriyorlar?

“Korkmayın arkadaşlar, sizin yanınızdayız” demeye mi getiriyorlar?

★★★

Karşımızdaki tablo çok vahim…

Amiral hakkında ne gibi işlemler yapıldığı açıklanmıyor.

Bunun en kısa zamanda açıklanmasını bekliyoruz.

Ne bileyim, bu iktidarın yeni kurallarına göre ordumuzda üniformanın üzerine takke, sarık ve cübbe giyip sağda solda dolanmak belki de serbest bırakılmıştır!

Ne günlere kaldık, daha ne diyeyim!