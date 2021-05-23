Üç Y’ye dördüncü bir Y daha

Sevgili okurlarım, hangi görüşte olursak olalım, bir ülke gerçeğini artık iyice bilmemiz gerekiyor.

Bu iktidarın suyu iyice ısındı.

Isınması bir yana kaynadı.

Bunlar ilk seçimde yolcu.

Eğer erken seçim kararı alınmazsa, normal seçimler Haziran 2023'te yapılacak. Demek ki önümüzde yaklaşık iki yıl var.

Bunların bu kısa süre içerisinde toparlanıp yeniden iktidar olması artık çok zor…

İşin ilginç yanı, yeniden iktidar olma olasılığına artık kendileri bile inanmıyor.

Bunu açığa vurup itiraf etmeleri elbette söz konusu değil.

Şimdilik yapabildikleri tek şey şu:

Günü kurtarmaya çalışmak!

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Bunlar iktidar olduğunda üç harften oluşan ilginç bir sloganları vardı.

“Üç Y'yi yok etmek.”

Neydi o üç Y?

-Yolsuzluk.

-Yoksulluk.

-Yasaklar.

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Her birine ayrı ayrı kısaca bakalım.

Yolsuzluk bunların sığındığı bir numaralı Y idi.

AKP döneminde artık yolsuzluk olmayacak, bütün ihale ve alımlar şeffaf yapılacak, kimse kollanmayacak, eğer aksi olursa yapanın yanına kâr kalmayacaktı!

Aradan 19 yıl geçti, vaziyete bakınız!

Her taşın altından yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük fışkırıyor.

Bu kargaşada kendi yandaş şahıs ve firmalarını kalkındırdılar, ayaklarının altına devletin ve milletin paralarını serdiler,

★★★

İkinci Y, Yoksulluk idi!..

Bu konuda nasıl utanmalı bilmiyorum çünkü millet giderek fakirleşti. Bunun aksini kendileri bile iddia edemiyor.

Hortumlanan paralar vatandaşa gitmedi.

Enflasyon giderek arttı, işsizlik tavan yaptı.

Şu anda en az 10 milyon insanımız resmen işsiz. Çalışmak istiyor, iş arıyor ama ne yazık ki bulamıyor.

İnsanlar kapağı yurt dışına atmaya çalışıyor.

Millet fakirleşti, yine milyonlarca insanımız belli sosyal yardımlarla yaşamını muhtaçlık içerisinde sürdürmeye çalışıyor.

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Üçüncü Y, Yasaklar!..

Özgür ve demokratik bir Türkiye kuracak ve yasakları kaldıracaklardı!

Fikir ve ifade özgürlüğü gelecekti!

Olmadı, tam tersini yaptılar.

Bir sürü yeni yasaklar getirdiler.

O kadar ki, ulusal bayramlarımızın kutlanması bile yasaklar kapsamına alındı.

Küçük dağları bile bu iktidar yaratmıştı!

Karşımıza hep kasıntı, asık ve sert suratlarla çıktılar.

Sadece bizi değil, bütün dünyayı tehdit ettiler.

Önlerine kim gelirse posta koydular ve o yüzden pek çok ülkeyle papaz oldular. Sonra da başları derde girince o ülkelere yanaşıp ilişkileri yeniden düzenlemek için sıraya girmekten, yalvar yakar olmaktan hiç mi hiç utanmadılar.

Türkiye Cumhuriyeti bunların yüzünden onurunu yitirdi.

★★★

Sonuçta baktılar ki olmuyor, üç Y'yi de rafa kaldırmak zorunda kaldılar.

Şimdi kendi yandaş medyalarını kullanıp milleti pembe hayallerle avutmaya ve uyutmaya kalkışıyorlar.

Yakında Ay'a roket atacakmışız!..

2023 yılında enflasyon sıfıra doğru hızla düşecekmiş!..

2050'de ise dünyanın kendi kendine yetebilen, insanları refah içinde yaşayan en güçlü ekonomilerinden biri olacakmışız!..

★★★

Umut fakirin ekmeği, ye Mehmet ye!..

Bu palavralar geçerliğini çoktaan yitirdi bayım!

Bu yalanları ve benzerlerini her gün olmasa bile yandaş medyalarında sık sık izlemiyor muyuz!

İşin hem ilginç, hem de acı yanı şudur ki, dolduruşa gelen bazı vatandaşlarımız bu yalanlara, bu palavralara inanmayı sürdürüyor.

Günümüzde hiçbir sorunu çözemeyen koalisyon ortaklığı şimdi bu gibi palavraların ardına sığınmış, yıllar sonrası için kendine tutunacak bir dal arıyor.

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Sevgili okurlarım, aslında iktidarın üç Y sloganı dandik çıktı…

Ama siz bunu rahatlıkla dört Y yapabilirsiniz.

Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasakların yanına dördüncü bir Y harfi eklemenizde hiçbir sakınca yoktur!

Yargı.

Çok önemlidir.

2000'li yılların başında büyük ölçüde bağımsız ve tarafsız bir yargı vardı.

Hakimler ve savcılar özgürce, baskı altında kalmadan karar verirdi.

Yargıya ve adalete siyaset böylesine bulaşmamıştı, bulaşacağı da aklımıza gelmezdi.

★★★

Sonuç:

2023 seçimlerinde bu iktidarın işi sandıkta bitecek.

Onların işini şimdi gölgesine sığınmaya kalkıştıkları bu Y'ler bitirecek.

AKP iktidarının kara delikleri olan Y'ler!..