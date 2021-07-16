Yandaş basına ilan furyası

Sevgili okurlarım gazeteye gelir gelmez, her gazeteci gibi yaptığım ilk iş önce bir çay içmek, sonra da o günkü gazetelere bakmaktır.

Yanlış yazmadım…

Bazıları okunur, bazılarına ise sadece bakılır!

İktidar parasıyla beslenen yandaşlarda dün yine aynı durum geçerliydi.

Belli ki ilan verenlere, özellikle ihale alanlara ve kamu bankalarına talimat gelmiş, bu gazetelere 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bol kepçe ilan verilmesi istenmişti.

Sayfalarını çevirmeye başladım…

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Bazı ilanlar tam sayfa, bazıları yarım… En küçükleri ise dörtte bir sayfa.

İşte size 15 Temmuz bağlantılı o paralı ilanlardan bazıları:

-Vakıfbank.

-Türk Telekom.

-BİM Marketleri.

-Turkish Airlines. (Nedense adını İngilizce kullanıyor!)

-Pegasus.

-TOKİ Emlak Konut.

-İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi.

-Borsa İstanbul.

-Sunar Şirketler Grubu.

-Etstur.

-Halkbank.

-Ziraat Bankası.

-Emin Üstün Holding.

-Kuzu Grup.

-Demirören (İktidar desteği ile Hürriyet, Milliyet, CNN-Türk, Kanal D'nin sahibi.)

-Digitürk. (Sahibi Katar)

-Kalyon İnşaat.

-Yıldız Holding.

-İstanbul Aydın Üniversitesi.

-TÜRSAB.

-MNG Şirketler Grubu.

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Ve en arka sayfa (tam sayfa olarak) Recep Tayyip Erdoğan'a ayrılmış.

15 Temmuz 2016 darbe girişimini kınıyor.

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Yukarıda verdiğim listede isimleri yer alan bütün kuruluşların hemen hepsi ya iktidardan emir alanlar, ya da yaptıkları bol paralı işler nedeniyle iktidar tarafından beslenmekte olanlar.

SÖZCÜ Türkiye'nin en çok satan gazetesi…

Pegasus hariç yukarıda ismi geçenlerin hiçbiri bize ilan vermiyor.

Burada açıkça söylüyorum…

Yandaşlar satış rakamlarını fazla gösterip devleti kandırmayı sürdürüyor.

Devletten bu yolla resmi ilan tırtıklanıyor ama ilgili kurum ve kuruluşlar bunu bildiği halde bu vurgunun üzerine gitmeleri mümkün olmuyor.

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Amaç belli…

Kendilerine verilen talimat doğrultusunda yandaş gazetelere 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle para kazandırmak.

Yandaş gazetelerin dünkü sayfaları tam, yarım ve çeyrek sayfa ilanlardan oluşuyordu.

Bunun anlamı, onlara kamu kesiminden ve bazı özel kuruluşlardan bir günde hortumlanan ve çok büyük boyutlara ulaşan paralar…

Devletin ve milletin 15 Temmuz bahanesiyle yandaş gazetelere aktarılan ve vergiden düşülen paraları!..

Emme basma tulumba iyi çalışıyor!

Sevgili okurlarım, Recep Bey'in imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu isimli şahıs dün yine onun imzasıyla görevden alındı.

Sadece birkaç ay geçmişti…

Keskin bir AKP'li, pek havalı bir arkadaştı!

Bilimsel yeterliği yoktu.

Üniversitede hazırladığı tezleri bile başkalarından yürüttüğü, başka bir deyişle intihal yaptığı söyleniyordu.

Ülkemizin en seçkin üniversitelerinden biri olan Boğaziçi hocaları ve öğrencileri onu her gün, her ortamda protesto ediyordu.

Recep Bey'in bu şahsı nereden bulduğu, nasıl ve hangi gerekçeyle rektör yaptığı bilinmiyordu.

★★★

Melih Bulu olayı aslında Türkiye'nin nasıl yönetildiğinin somut bir göstergesidir.

Kendi yandaş kadrolarını seç ve onları her yere getir!

Gerekirse birkaç maaşa birden bağla.

Son tipik örnek üç gün önce TRT'nin en üst düzeyine yapılan atamalar!

★★★

Bu nasıl bir ülke yönetimidir?

Devletin makamları böylelerine, birtakım liyakatsiz partililere nasıl teslim edilir?

Her kurumda aynı uygulamalar…

Her yer, üniversiteler dahil, bu iktidarın arpalığı oldu.

Gelecek iktidarın temizlemesi epeyce zaman alacak!