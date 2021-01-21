Yarına yazamazsam…

Sevgili okurlarım, insan bünyesinde belli aralıklarla bazı sağlık sorunları oluşuyor.

Çoğunun çaresi var…

Doktora gidip tedavi olmak.

Gözden sonra benim dişlerde de bazı sorunlar belirdi.

Araya elde olmayan bazı ertelemeler girdi ve geciktik. Dün ise, tedavinin ilk bölümünü yaptırma aşamasına geldik.

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Bazı yan arka dişler önceden çekilmişti ama yerleri boş kalmıştı…Şimdi sıra o boşluklara yeni dişlerin takılmasına geldi.

Önce uyuşturucu iğneler, sonra diş etlerinin kesilmesi, kemiğe vidaların takılması, kesilen diş etlerinin dikilmesi falan derken!..

Vidaların kemiğe kaynaması yaklaşık iki ayı bulurmuş.

Sonra sıra o boşluklara yeniden diş takılmasına gelirmiş.

Beklemekten başka çare yok.

Operasyonlar sonrasında yüzde bir miktar şişme olabilirmiş, ağrılar oluşabilirmiş.

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İki ayrı işlemi Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Kenan Araz ve Prof. Dr. Selim Erkut ameliyathane koşullarında yapacaklar.

O değerli hocalarımıza ve yardımcılarına teşekkür ediyorum.

Yarına belki yazı yazamazsam diye sizlerden şimdiden özür diliyorum.