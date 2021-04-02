Yazı sayısında indirim!

Sevgili okurlarım, burada bugüne kadar haftanın altı günü yazıyordum…

Arada mutlaka yapmanız gereken özel işleriniz çıkıyor, zaman yokluğundan yapamıyorsunuz.

Kendinizin veya yakınlarınızın bazı sağlık sorunları çıkıyor, yine zaman yokluğu nedeniyle ilgilenmeniz mümkün olmuyor.

Ne yapmalı!

Bunun çaresini uzun uzun düşündüm ve kararımı verdim.

Yazı sayısını haftada beş güne indirmek…

Başka bir deyişle haftada bir gün tasarruf!

★★★

Durumu ve ortaya çıkan sıkıntıları Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz'a ilettim, onayını aldım.

Bundan sonra haftada beş gün yazacağım…

Böyle bir kararı daha önce de almış ve burada sizlere duyurmuştum ama uygulamaya geçirmek mümkün olmadı.

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Peki hangi gün yazmayacağım?

Pazartesi günleri yazım zaten çıkmıyor da, ikinci gün hangisi olacak?

Bu konuda şimdiden belli bir gün belirlemek mümkün değil.

İkinci yazısız günümü ‘joker' olarak kullanacağım.

Yani her haftanın belirsiz bir günü…

Ve ilk ‘joker' hakkımı bugün kullanırken, sizlere de böylece bilgi vermiş oluyorum.

Yarın görüşmek üzere.