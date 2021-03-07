Aboubakar farkı

Beşiktaş’ın golü, çalışılmış bir taktiğin başarıyla uygulanmasıydı. Yerleşik çizgi savunmaya hücum edilirken atılan kilit pasların önemi, Aboubakar'ın kariyerinde attığı en kolay gollerden biri olarak öne çıktı. Ghezzal, hücumda çok önemli beyin. Pozisyon bilgisi ve topu ayağından hesap ederek hemen çıkarması, çok büyük artı takımı için.

Ljajic ile beraber forma giydiklerinde, orta alanın üretim gücü maksimum düzeye çıkıyor. SA Pinto, en son Braga'nın başındaydı. İşi bilen bir teknik direktör. Portekiz ve Türkiye ligi arasında çok fark var. Pinto, tam anlamıyla istediği takım savunmasını oturtamamış. Gaziantep'in en büyük kozu, 12 golle oynayan Alexandru Maxim. İyi kontrol edilirse, hücum bölgesinde oynayan Dicko'nun da verimi azalıyor.

En iyi antrenman, maçtır. Futbolcular, antrenman yerine maç temposunu çok sever. Pandemi döneminde buna katılmayanlardanım. Seri maçların oynandığı dönemlerde futbolcular, aynı tempoyu koruyamıyor.

İkinci yarının büyük bölümünde kendi yarı sahasında daha fazla kalmayı tercih etti Beşiktaş. Ljajic iyi ama yoruluyor. Gökhan Töre ile değişmesi doğruydu. Rakibin aldığı risklerden hata bekleyen Kara Kartal'da Aboubakar, iyi bir golün nasıl atılacağını yine gösterdi.

Larin'in tek topunu ofsayta yakalanmadan alan ve topla çok iyi giden Aboubakar, böyle pozisyonlara bayılıyor. Rıdvan'ın oyun stilini özlemişim. Mücadelesi dışında hücuma çıktığı anlarda yaptığı koşular mükemmel. Sanki üst düzey bir Avrupa takımının kanat savunma oyuncusu gibi.

Bu maçta da Beşiktaş'ın taktiksel üstünlüğü sonuca yansıdı. Ersin'in Dicko'ya yaptığı penaltı ve son dakikada gelen gol işi zora sokabilir miydi? Evet; yediğiniz bir golle emeklerinizi çöpe atabilirsiniz. Andre golü atsa, bugün farklı şeyler konuşulurdu.