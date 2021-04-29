Acayip bir maç oldu

İyi başlangıçlar gol getirir. Beşiktaş oyuna hükmederek başladı. Şut arayışları, hücum prensipleri içinde önemli yer tutar. 15 dakikada, 6 şut girişimi çok önemli… Bir de Ghezzal gibi asist kralınız varsa, golü bulursunuz. Ceza sahasına girişi ve N'Koudou'ya verdiği gol pası mükemmeldi.

Beşiktaş, Rizespor'un birinci bölgesinde iyi baskı yaparak, dönen topları çabuk aldı. Rizespor, ilk yarının son 10 dakikasında,Beşiktaş yarı sahasında daha çok göründü. Ama net pozisyon üretecek organizasyon oluşturamadı ev sahibi…

Üstün oynadığınız anlarda, mutlaka ikinci golü bulmalısınız. Gökhan Töre, pozisyon takibinin karşılığını golünü atarak aldı. Golden sonra oyun duraklama dönemine girdi. Temposunu düşüren Beşiktaş, pas oyununu tercih etti uzun süre… Sonra Ghezzal yine sahneye çıktı. Erzurum'da olduğu gibi şahane bir gol izletti bize, Rize'de… Sihirbaz gibi bir oyuncu Ghezzal… Yine şapkadan tavşan çıkarttı.

Rakip yarı alanda iyi baskı, forvet oyuncularının hareketliliği, Ljajic'in takımı iyi organize etmesi ile son bölüme rahat girdi Beşiktaş… Ama 2 dakikada, maç tehlikeye girdi. İsmail, nefis bir gol attı. Ardından Djokovic'in golüyle maç bilinmeze gidebilirdi. Futbolun her dakikası goldür. Beşiktaşlı oyuncular, 84. dakikada maçın bittiğini sandılar, herhalde…