Bireysel yetenekler maçı kazandırdı

Eskilerin kullandığı bir cümledir: “Köşeden örümcek ağlarını temizlemek”… Larin, çıkamayacak yere vurdu. Bu tarz maçlarda, hemen golü bulmak altın değerindedir. Bunu gerçekleştirdi, Beşiktaş… Ama bunu koruyamadı. Erzurumspor'un en büyük silahı, duran toplar ve ani atak arayışları… Leo, kornerde rahatsız edilmeyince kafayı vurdu. Öne geçtikten sonra, rakibin birinci bölgesinde, basit top kayıpları yaptı, Beşiktaş… Hemen sonucu koruruz düşüncesine girmek, yanlış düşünce… Geçen yazımda da belirtmiştim. Oğuzhan, mücadelesinden öte, maça damga vurmalı… Çünkü bu yeteneği var. Vurdu ve golü attı. Yine, kendi yarı sahasına çekilme sonucu Beşiktaş, rakibin kanat toplarında zorlanmaya başladı. Hiç olmayacak bir anda, Emrah şansını denedi. Kaleye vurdu. Tecrübesiz kaleciler, bazen abuk subuk gol yerler. Ersin de bunu yaşadı. Bu sezon, bu durum çok yaşandı. Beşiktaş, savunmasını orta alana yaklaştıramadığında zor durumlar yaşıyor.Bir de, iyi pas yapamayınca… Beşiktaş, oyunda uzun süre üstünlük kuramadı. Ghezzal sahneye Zidane gibi çıktı. Önce çalımlar ve sonra nefis bir gol… Çok iyi oynamazken, böyle oyuncular fark yaratır. Cenk Tosun talihsiz sakatlandı. Büyük geçmiş olsun…

Beşiktaş, dün akşam süper oynamadı. Takım savunmasında hatalar yaptı. Ama kadro kalitesi bu maçta ön plana çıktı. Gökhan Töre, klas vuruşuyla işi bitirdi. Kötü oynarken kazanabilmek çok önemli…