Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Bravo Kerem, bravo

ST.Johnstone, ilk maç gibi başladı. Kendi yarı sahasında oyunu kabul etmek gerekirse, bu savunmayı kendi ceza sahası çevresine çekerek, maçı berabere götürmek niyetini belli etti. Güçlerinin farkındaydılar. Bu yüzden, gol yemeyerek geçen dakikalar içinde, Galatasaray'ın bireysel hata yapmasını bekledikleri bir strateji belirlemişti teknik direktörleri Davidson…

FEGHOULI ve Diagne 11'deydi. Kanatlar Boey, Van Aanholt maça iyi başlamıştı. Galatasaray, gol pozisyonlarına giriyordu. Diagne, Galatasaray'ın beklediği golü attı. Sezon başından bu yana yenilen gollerde, hep bireysel hatalar öne çıktı. Yine duran bir top kale sahasına inerken, Kane ve kaleci İsmail arasında kalan pozisyon, sonra Kerr ve topun tamamının çizgiyi geçişi… İsmail, faul bekliyordu, ama bu tip anlarda, rakibe şans tanımayacaksın. Orasının adı kale sahası, paspas edeceksin, seni rahatsız eden rakiplerini…

MAÇ tek taraflıydı, çoğu bölümde… Resim aynıydı. İskoçlar savunuyor, Galatasaray galibiyeti getirecek golü arıyordu. Hücuma dinamizm getirmek isteyen Kerem, dün gecenin iyisi olarak golünü attı. Gol öncesi, Arda'nın asisti, La Liga günlerini hatırlattı bana…

ŞUNU ısrarla şimdiden yazayım. Galatasaray'ın mutlaka işi iyi bilen, ikinci kaleciye ihtiyacı var. Oynayan ikinci kalecilerle sezon geçmez. İyi bir Feghouli, size maç kazandırır. Bu kesin… Yine klas vurdu. Attı golü… Kerem'in akıllı pasının yeri ayrıydı tabii…

ELENMEK büyük sürpriz olurdu. Buna izin veremezdi Galatasaray… Emre perdeyi iyi kapattı derken O'Halloran'ın golü maçı bitirdi.