Bu defa olmadı…

Mesut Özil'in dönüşü ile kağıt üzerinde en güçlü kadrosuyla sahaya çıktı Fenerbahçe…

Başlangıç iyiydi. Alanyaspor karşısında, hücum bölgesinde çabuk, tek toplar, Caner'in hücuma iyi çıkışı… Ligin en çok topla oynamayı seven ekibi Alanyaspor, oyunu dengelemek istedi, önce… Savunmanın önündeki Sosa'nın hücuma katkısı fazla olamadı, ilk yarıda… Mesut Özil'in klasına hiçbir şey denemez. Ama gücü, kuvveti üst seviyede değil. Sakatlıktan dönüp, maç kondisyonunu hemen yükseltmek imkansız bu oyunda…

Alanyaspor’un en büyük defosu, savunmada arkaya atılan toplarda boş alan bırakmaları… Fenerbahçe böyle anlar yakaladı, zaman zaman… Tabii Gökhan Gönül'ün kırmızı kartı sonrası, Fenerbahçe'de oyun içi yapılanma değişti. Ozan'ın sağ kanat savunmaya geçmesi, orta sahanın gücünü düşürebilirdi. Mert Hakan'ın yerine Gustavo tercihini kullanan Emre Belözoğlu, orta alanda ayakta kalmak istedi. Alanyaspor'un sahayı biraz genişletmesi, Fenerbahçe'yi daha fazla koştururdu. Bu düşüncede, topa daha fazla hız kazandırmanız gerekir. Eksik olduğunuz için, geniş bölgeyi savunmak zordur.

Alanyaspor, bunu denedi. Samuel, bence daha erken oyuna alınmalıydı. Mesut, çok yorulmuştu. Juanfran, ikinci yarı Caner'in bölgesini koridor yaptı. Salih gibi onun da şutunun direkten dönmesi, takımı adına şanssızlık oldu. Sonra, Efkan'ın vuruşunun direkten dönmesi ile bir talihsizlik daha yaşadı ev sahibi…

10 kişi mücadele etmenin zorluğu, Fenerbahçe'yi çok yordu. Buna bir de puan kaybı eklenince, moraller de haklı olarak bozuldu zirve yolunda…