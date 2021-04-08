Bunalımı çabuk atlatmak önemli

İstatistiklere geçen bir ilk yarı… 24 dakikada, üç topu direkten dönen Beşiktaş… Maç, çoktan kopabilirdi. Top istemedi, muhabbeti vardır. Tam da dün akşam için söylenmiş bir cümleydi. Tosun Paşa, 3 yıl sonra Dolmabahçe'de gol atmanın mutluluğunu yaşadı. Alanyaspor, geriden oyun kurup, topa sahip olmayı seven bir taktik içinde oynamayı seviyor. Bu sistemi, iyi pres yaparak etkisiz kılabilirsiniz.

İlk devre, Beşiktaş bunu başardı. Hücumda yaratıcı görüntüsüyle Ghezzal, bu takımın olmazsa olmaz oyuncusu olduğunu, birçok pozisyonda gösterdi. Son 10 dakika, maç Alanyaspor'un istediği şekle doğru gitti. İkinci yarının başında zor anlar yaşayan takım, ev sahibi Beşiktaş'tı…

Babacar’ın kaçırdığı pozisyon için, ‘kaçırmak daha zor' tanımı yapmak, sanırım daha doğru olacak. Sonra, mimar Ghezzal yine sahneye çıktı. Kaleye bakışı, ardından ayağının içiyle topu mükemmel yönlendirmesi ile oyunda biraz sallanmaya başlayan Kara Kartal, derin nefes aldı. Bu gol ile Alanyaspor, çok daha fazla adamla hücumu düşündü.

Oyun artık N'Koudou'yu çağırıyordu. Cenk Tosun, dün görevini yaptı. Yorulması gayet doğaldı. Larin'de, iki maçtır düşüş var. Oğuzhan, çıkana kadar elinden geleni yaptı. Fakat bu yetmez, maça damga vuracak hareketler bekleniyor, kendisinden…

Rosier savunma görevini iyi yaptı. Dün akşam, hücum iştahı ise ortanın altındaydı. N'Koudou, az adamla yakalanan savunmaları hırpalar. Yine öyle yaptı ve üçüncü golü attı. Üç puan önemli…

Kasımpaşa maçındaki kötü oyun bunalımından çabuk çıkmak, çok daha önemli bence…