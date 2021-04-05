Büyük avantaj kaybedildi

Aboubakar ve Ghezzal'in bu sezon oynamadığı 6 maçta, Beşiktaş hep kazandı. Kalesinde sadece 1 gol gördü. Yine takımın çok önemli iki isminin yer almadığı maçta, ortaya nasıl bir sonuç çıkacaktı? Sergen Yalçın, Necip ve Rosier'le sağ kanat organizasyonu planlamıştı. Oyun başlayınca gerçekler ortaya çıktı. Beşiktaş rakibini hiç rahatsız edemezken Kasımpaşa, oyun iştahı yüksek mücadele ortaya koyuyordu. Bunun sonucu, Beşiktaş pozisyona bile giremezken, Aytaç'ın nefis şutu ile Kasımpaşa, oynadığı cesur futbolun karşılığını aldı. Böyle kötü oynarken, rakibin hataları size ilaç gibi gelir. Larin net fırsatı gole çevirse, oyunda kötü giden her şey değişebilirdi. Rakip sahada 3 pas yapamayan, ceza sahası içinde ağırlığı olmayan Beşiktaş, sezonun en kötü maçını oynadı ilk devre…

Beşiktaş’ın, her topa müdahale etmeye çalışma, iyi pas yapma gibi alışık olduğumuz oyun tarzı, dün uzun süre yoktu. Geçişi başlatan ayağa paslar, forvet bölgesinde çapraz koşularla alan açma, sadece düşüncede kalmıştı…

Welinton’un sebep olduğu penaltı ve sonrasında Thelin'in penaltısını kurtaran Ersin, arkadaşlarını ayakta tuttu. Gökhan Töre ve saha içi taktiksel değişimler ile takım biraz kendine geldi. Oğuzhan-Necip değişikliği daha önce olabilirdi. Hücum yollarında, oyun kurma anlamında Necip etkili olamaz.

Santraforun tam ortaya çıkması gereken anlarda Larin kayboldu. Milli maçlar dönüşü kaybetme kâbusunu, Beşiktaş iyice yaşamaya başladı ve büyük fırsat tepti. Dün Beşiktaş kazansa, dev adım atacaktı, şampiyonluk yolunda…

Zirvede mücadele yeniden başladı…