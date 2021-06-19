‘Cesur Yürek’ İskoçya puanı kaptı

İngiltere-İskoçya rekabeti, futbol tarihinin bayağı derinliklerinde başlamıştır. Düşünün, ilk maç 30 Kasım 1872'de oynandı. O günkü sonuç 0-0'dı.

Gelelim dün akşama. İngiltere, teknik kapasitesi daha yüksek oyunculardan kurulu takım. İskoçlar İngilizler ile oynarken, bir kişi; iki kişilik mücadele eder.

Sicim gibi yağan yağmurda başlangıç, tam bir ada derbisi gibiydi. Kornerde bomboş kalan Stones'un kafası direğe takılmasa İngiltere için maç kolay yola girecekti. Orta alanda İngiltere'nin iyi pas yapma isteğine İskoçya savaşarak cevap verdi.

İngiltere ceza sahasına az ve öz gelen İskoçya'da, Tierney'in arka direkte O'Donnell'e yaptığı ortaya onun vuruşu ve Pickford'un kurtarışı, ilk yarının en önemli anları arasına girdi. İskoçya'nın kaptırdığı topları hemen geri alma mücadelesi, oyunun büyük bölümüne damga vurdu.

Kane, uzun süre istediği topları alamayınca, gol bölgelerinin dışına çıkıp, topla buluşup, daha çok pas dağıttı. İskoç savunmasında özellikle hava toplarını karşılamada, Mc Tominay ve Hanley çok uyumlu oynadılar. Dykes'ın şutunu James çizgiden çıkarmasa, İngiltere sarsılırdı.

Grealish ve Rashford, oyuna sürat getirmek için girdiler. Plan pek tutmadı. Cesur yürek İskoçya hiç teslim olmadı, hatta maçı bile kazanabilirdi.

Futbolseverler gol izleyemedi ama maç keyifliydi.