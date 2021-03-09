Deplasman kralı yine zorlanmadı

Maça istekli, oyun disiplinini üst seviyede tutarak başladı, Fenerbahçe… İlk 3 dakikada, rakip yarı alanda, çok iyi baskı ve ortaya çıkan 3 tehlikeli şut girişimi… Rakip ceza sahasında topla buluşma, kaptırılan topların çabuk geri alınması ile, orta alan üstünlüğü tamamen Fenerbahçe'ye geçti.

Mert Hakan'ın, Gökhan'a iyi attığı top ve onunda Szalai'ye bıraktığı gol pası, iyi oyunun karşılığıydı. Gol yiyen takımlar, kısa süre, büyük moral bozukluğu yaşarlar. Fenerbahçe, yine rakibinin üstüne gitti. Bu kez, mimar Pelkas hazırladı, Osayi-Samuel attı. 2-0 geriye düştükten sonra, Konyaspor ev sahibi olduğunu hatırladı ve pozisyonlar buldu. Maça çekingen ve defansif başlamak, yenen iki gole mal olmuştu sanki…

Fenerbahçe topladığı puanlarla, tam bir deplasman kralı… Bir numarada oturuyor. Mesele, Kadıköy'de kazanmak… Deplasmanda, Osayi-Samuel, Valencia, Pelkas ve Thiam, iyi hareket alanı bulurlarsa, rakiplerini perişan edebilirler. Dün akşam geçişlerde, özellikle ilk yarı, takım kusursuz oynadı… İkinci yarı riski alan Konyaspor, tehlikeli ataklara başladı. Bunun en önemli nedeni, ilk devre takım halinde kusursuz oynayan Fenerbahçe'nin geriye yaslanma düşüncesiydi. Skoru koruma düşüncesi, psikolojik bir neden bizim ligimizde… Teknik direktör talimatı değil… İlk yarıda, neredeyse yere yatmayan Altay'a, bu yüzden iş düştü. Uzun süren sakatlık sonrası, Gustavo'nun dönüşü önemli… Çünkü, bu takımın oyun lideri… Onsuz akort bozuluyor, çoğu zaman…

Maç içindeki en talihsiz an ise, Pelkas'ın sakatlanmasıydı. Attığı 6 gol ve 6 asistle takımın içinde özel yeri olan Pelkas, umarım çabuk iyileşir. Fenerbahçe'nin kuşkusuz galibiyete ihtiyacı vardı. Perdeyi, kaleci Sehic'in büyük hatasıyla Serdar Aziz kapattı. Şimdi önemli olan, uzun sürecek seri gerçekleştirmek…