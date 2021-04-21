Düşüşe devam

Hayati maç tanımı nedir? En basit cevap, bir kişinin 2 kişilik oynaması. Lider Beşiktaş ne oynadı, derseniz? Sadece bir şut girişimi var, koskoca ilk yarıda. Orta girişimi derseniz, sadece 2. Bu maçı, final maçı olarak algılayamamış galiba, Beşiktaşlı oyuncular.

İlk yarıda savunma arasına atılan pas sayısı ise çok komik. Rakam 4. Tempo derseniz, inanılmaz düşük. Sivasspor oyunu o kadar iyi kilitledi ki, hücum bölgesinde kaybolan bir takım izledik, 45 dakika boyunca.

Bu tarz maçları, orta alanda atılacak dikine anahtar paslar çözer. Mesele bunu yapabilmek.

Aboubakar’ın sakatlanması, olmayan hücum etkinliğini minimuma getirdi, forvet bölgesinde. Buna rağmen Rosier 53. dakikada golü atsa, maçın gidişi değişebilirdi. Sivasspor, ikinci yarının büyük bölümünde oyunu iyi kilitledi.

Ljajic ve Gökhan Töre hamlesi, Beşiktaş'ın biraz kıpırdamasını sağladı. Ama biraz. ‘Golü kim atacak Beşiktaş'ta' sorusu, her geçen dakika bilinmez denkleme döndü.

Larin artık gölge oyunu gibi. Hiçbir etkinliği yok. Girmek istediği gol pozisyonlarında bile çok silik kaldı.

Beşiktaş’ın rakiplerini etkileyen oyun sisteminde arıza oluşmuş durumda. Takım gol pozisyonuna bile giremiyor artık. Bu gidiş acilen düzelmezse, şampiyonluk hayal olur.