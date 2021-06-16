Fransa hak etti

Bir başkadır Almanya-Fransa maçları… Maç başladığında, aklıma 1982 Dünya Kupası geldi. O turnuvanın yarı finali müthişti, bu iki takım arasında… Dün akşam, yine iyi maç bekliyordum. Orta alanda top kaybı riskine girmeden çabuk oynayan Almanya, maçın başında istediği pozisyonları bulamadı. Fransa, önce bekledi. Sonra, Mbappe klasik vuruşlarından birini denedi. Fransa, sinyal vermişti. Hernandez'in sol kanattan içeriye çok sert kestiği topu, yılların Hummels'i kendi ağlarına yolladı. Maça üçlü savunmayla başlayan Almanya, golü beklemediği anda yedi. Pavard ve Hernandez'in hücuma iyi çıkması, orta alanda Pogba ve Kante'nin klası ile Fransa, hem çabuk atak hem de hücumu olgunlaştırma yönünden oyuna ağırlığını koydu…

ALMANYA EN KÖTÜ AÇILIŞLARDAN BİRİNİ YAPTI

Rabiot'un topu direkten dönmese, maç erken bitecekti Almanya için… Kendisinden büyük işler beklenen Havertz çok silik kaldı. İlkay dışında Kroos dahil Alman orta sahası, organizasyonda vasatın üstüne çıkamadı. Maçta son yarım saate girerken, ev sahibinin biraz kendine geldiğini gördük. Fransa, takım oyunu ve disiplininin en iyi örneklerini verdi maçı izleyenlere… Griezmann ve Benzema daha etkili olabilseydi, Fransa fazla gol pozisyonuna girerdi. Turnuvanın önemli favorisi Fransa, dün geceki oyunuyla rakiplerine gözdağı verdi. Bence Almanya, en kötü açılış maçlarından birini sergiledi.